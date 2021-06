Andrej Plenković optužio je medije da su sabotirali HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Zagreba Damira, pardon, Davora Filipovića, jer su mu namjerno krivo izgovarali ime.

- Nisu rekli da se zove Darko. Nisu rekli da se zove Dubravko. Nisu rekli da se zove Dalibor, Petar, Andrija ili Marko. Znate kako su ga samo nazivali? Kako su baš svi svaki put napisali to isto ime? Damir. Mislite li da je to svaki put bilo slučajno? Da je baš svaki put lapsus Damir, e to mi baš ne djeluje slučajno - kazao je Plenković jučer.

A tko je prvi HDZ-ovog kandidata umjesto Davor nazvao Damir - upravo HDZ, donosi Novi list.

Nakon što se u Googleovu tražilicu ukuca pojam “Damir Filipović HDZ” jedna od vijesti koja potom stiže je ona koju je 10. veljače na svojoj web stranici objavio HDZ-ov ogranak Trešnjevka, točno na dan kad je gradski odbor stranke odlučio o kandidatu za gradonačelnika Zagreba. U toj vijesti nazvali su ga upravo – Damirom Filipovićem.

Pogrešku su nakon nekog vremena ispravili, stavivši u naslov ispravno ime i prezime HDZ-ovog kandidata, ali je vijest na Googleu i dalje indeksirana sa starim naslovom

