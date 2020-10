Ups! Cijeli splitski Općinski sud ne stane u zgradu koja se uređuje za 33 milijuna kuna

Splitski Općinski sud idućeg ljeta trebao bi useliti u nekadašnju zgradu robne kuće Standa u središtu grada, no iako je država za rekonstrukciju izdvojila 33 milijuna kuna bez PDV-a u novu zgradu ne stane cijeli sud

<p>Useljenje u nove prostorije godinama željno očekuje oko 350 zaposlenika suda. No, kako sada stvari stoje u centar Splita će se nakon 13 godina iz predgrađa vratiti tek dvije trećine zaposlenika, dok će najvjerojatnije kazneni odjel i dalje ostati na Dračevcu.</p><p>Razlog tome je nedostatak prostora jer će rekonstruirana zgrada biti u istim gabaritima kao i nekadašnja robna kuća, imat će prizemlje i dva kata što je nedostatno za kompletan sud.</p><h2>U kombinaciji i obližnja HEP-ova zgrada</h2><p>U Ministarstvu pravosuđa i uprave Hini su potvrdili da u rekonstruiranu zgradu u Gundulićevoj ulici neće preseliti cijeli sud. Kazali su kako se razmišlja o opciji da se preostali dio Općinskog suda te Upravni sud presele u zgradu HEP-a koja se nalazi preko puta. No, zgrada HEP-a nije predviđena u proračunu za iduću godinu, a za prijenos vlasništva s HEP-a na državu potrebna je odluka Vlade.</p><p>Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko za Hinu je izjavila da, što se tiče zgrade HEP-a, pokušava potaknuti nadležne da se ta odluka donese što prije. Kako je to u nadležnosti Vlade zatražila je i sastanak s ministrom Ivanom Malenicom kako bi i taj projekt mogao ući u proračun za sljedeću godinu.</p><p>Upozorava kako će u slučaju preseljenja samo dijela suda organiziranje radnog procesa biti otežano, stvoriti će dodatne troškove jer će djelatnici obavljati posao na obje lokacije, a stvoriti će se i dodatni režijski troškovi.</p><p>Boko je otkrila da bi rekonstruirana zgrada suda trebala imati 60-ak sudnica i kabineta te podsjetila da je na Dračevcu trenutno smješteno oko 350 djelatnika od čega je pedesetak sudaca i tridesetak sudskih savjetnika. Istaknula je i kako zbog prostornih poteškoća Županijskog i Općinskog suda te Županijskog i Općinskog državnog odvjetništva ministarstvo ima namjeru iz postojeće zgrade suda u kojoj se nalazi Županijski sud iseliti zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda.</p><h2>'Može se dogoditi da sud bude smješten na 14 lokacija'</h2><p>- Očekujemo kako će se dvije trećine organizacijskih jedinica koje se sada nalaze na Dračevcu smjestiti u rekonstruiranu zgradu, a ako se tijekom 2021. ne započne s pripremama za preseljenje preostalog dijela suda može se dogoditi da ovaj sud ubuduće bude smješten na 14 lokacija. Ako bi dio suda ostao na Dračevcu smatram da bi to u bitnom ometalo organizaciju i rad poslovanja suda, predstavljalo prepreku strankama i svim drugim sudionicima sudskih postupaka jer bi u tom slučaju dolazak na sud i dalje bio otežan zbog loše prometne povezanosti lokacije u Dračevcu - kazala je Boko.</p><p>Lokacije Općinskog suda u Splitu su sjedište suda u Dračevcu, ZK odjel Split u zgradi Županijskog suda, Stalne službe u Sinju, Starom Gradu, Supetru i Trogiru, posebni ZK odjeli u Kaštel Lukšiću, Omišu i Solinu te arhivska građa na dvije lokacije u Splitu, u Gundulićevoj i Biokovskoj ulici. Boko je rekla kako arhivska građa suda zauzima od 20 do 30 posto prostora na svakoj od lokacija što nije dobro i otkrila da je preseljenje suda predviđeno za kraj 2021..</p><p>Splitski odvjetnici, pak, drže kako je notorna činjenica da bi sud lakše i bolje funkcionirao ako bi mu svi odjeli, suci, službenici i namještenici bili u jednoj zgradi. Ali, rekonstruiranje Stande u sud smatraju tek privremenim rješenjem jer je za očekivati da će za desetak godina taj prostor biti nedovoljan i neadekvatan potrebama suda. Drže da je cjelovito i dugoročno rješenje moglo biti rušenje Stande i izgradnja nove, moderne i funkcionalne zgrade za potrebe svih pravosudnih tijela.</p><p>- Tako bi se dobila bolja sigurnost za rad sudaca i svih djelatnika u sudu, ali i nas odvjetnika i naših stranaka. I troškovi održavanja sudskih zgrada i opreme bili bi manji pa bi se uložena investicija brže isplatila kroz te uštede. Takva bi investicija predstavljala dugoročno rješenje čime bismo pokazali našu brigu i za generacije koje dolaze, a takva akcija države bi se mogla tretirati kao dio plana sustavnog ulaganja u sudske zgrade - rekla je Zdenka Monterisi, predsjednica Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske županije Hrvatske odvjetničke komore.</p><h2>Zbog udaljenosti Dračevca izgubljene tisuće odvjetničkih radnih sati</h2><p>Odvjetnici ne žele vjerovati da postoji mogućnost kako će dio zaposlenika suda nastaviti rad na Dračevcu, a dio odseliti jer bi se riješio samo manji dio problema. Monterisi posebno ukazuje na neriješen problem osoba s invaliditetom i onih smanjene pokretljivosti koje nemaju pristup sudu na Dračevcu pa im se godinama krše osnovna ustavom zaštićena prava. Ukoliko dio suda ostane na Dračevcu nužna je i hitna ugradnja rampe i lifta, poručuje odvjetnica.</p><p>Kaže kako im ostaje nada da će izgradnju, rekonstrukciju i opremanje suda sufinancirati grad Split i Splitsko-dalmatinska županija kao što su to u svojim sredinama učinili Bjelovar, Dubrovnik, Šibenik i drugi.</p><p>I ono ne manje bitno na što ukazuju odvjetnici je vrijeme jer im svaki odlazak i povratak sa suda uzima sat vremena, potom čekanje u zgradi još sat ili dva pa kada se ta brojka pomnoži s brojem odvjetnika dolazi se do tisuća izgubljenih mjesečnih radnih sati koji su mogli biti korisno utrošeni za posao koji bi odvjetniku bio plaćen.</p><p>Neslužbeno se doznaje da će se tijekom rekonstrukcije postojeće građevine osigurati i konstruktivne pretpostavke za mogućnost nadogradnje još jednog kata pa bi s obzirom na to Ministarstvo pravosuđa i uprave moglo zatražiti lokacijsku dozvolu za nadogradnju te dodatne etaže koja bi pokrila onu jednu trećinu zaposlenika suda koji u nedostatku prostora u Standi trebaju i dalje ostati na Dračevcu.</p><p>Arhitekti ukazuju da bi bila šteta tu konstruktivno moguću nadogradnju ne iskoristiti u kontinuitetu već započetih radova, za dobrobit suda i građana Splita.</p>