Pucnjava u vojnoj bazi: Jedna žrtva, mrtav je i sam napadač

Nakon što je u vojnoj bazi u Pensacoli na Floridi registrirana pucnjava, mornarica je od lokalnog stanovništva zatražila da ostanu u svojim kućama.

Bazu su odmah okružila vozila policije, vatrogasaca i hitne pomoći. Prema prvim podacima ozlijeđeno je petero ljudi, jedan je čovjek ubijen, a mrtav je i sam napadač. Nije poznato je li ubijen ili je počinio samoubojstvo.

Potvrđeno da je napadač mrtav.

NAS Pensacola is on lockdown right now because of a reported active shooter on the base. Authorities say please stay away.



This video is from a listener who saw police passing him on the highway. pic.twitter.com/GiW7tKsjso