ISTI IZNOS KAO I LANI

Ured za Hrvate izvan Hrvatske dodjeljuje stipendije za 2026.: Evo tko se sve može prijaviti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ilustracija/Canva

Prijaviti se mogu studenti, Hrvati izvan Hrvatske, koji su upisani kao redovni studenti na visokim učilištima u Hrvatskoj i na javnim visokim učilištima u BiH, Crnoj Gori, RS Makedoniji i na Kosovu

Studentima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske i za tekuću akademsku godinu namijenio je isti broj stipendija kao i godinu prije, njih dvije tisuće, a isti im je i mjesečni iznos, 175 eura.  

Za dodjelu stipendija Ured je objavio javni natječaj koji je otvoren idućih mjesec dana, zaključno do 16. siječnja 2026. godine.

Prijaviti se mogu studenti, Hrvati izvan Hrvatske, koji su upisani kao redovni studenti na visokim učilištima u Hrvatskoj i na javnim visokim učilištima u BiH, Crnoj Gori, RS Makedoniji i na Kosovu.

Od planiranih dvije tisuće stipendija, 300 ih je namijenjeno za studij u Hrvatskoj (200 za Hrvate u BiH, 60 za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i 40 za pripadnike hrvatskog iseljeništva), 1500 za studij u BiH, 30 za studij u Crnoj Gori, pet za studij u Republici Kosovo, 15 za studij u RS Makedoniji i 150 stipendija za studij u Republici Srbiji.

Stipendije se dodjeljuju za jednu akademsku godinu jednokratno, odnosno za razdoblje od l0 mjeseci u mjesečnom iznosu od 175 eura, što po studentu iznosi 1750 eura.

Kriteriji za dodjelu su uspjeh u školovanju te socijalne i materijalne prilike studenta.

Kad se pomnoži broj planiranih stipendija i njihov iznos, jasno će da će Hrvatska i ove godine za njih izdvojiti 3, 5 milijuna eura.

Javni natječaj za dodjelu stipendija sa svim pojedinostima objavljen je na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda.

