'Uredio je dio napuštene kuće i dolazio bi jesti u naš restoran'

U požaru koji je u četvrtak ujutro izbio u napuštenoj kući u varaždinskoj Ulici Ante starčevića poginuo je F.K. (61). Vatrogasci su brzo stigli na mjesto požara i sa tri vozila i devet vatrogasaca ugasili požar. No u jednoj od prostorija pronašli su tijelo muškarca koji je ležao na podu licem okrenutim prema dolje.

- Mi smo samo ugasili požar, nismo ništa dirali iako je sve razrovano. Na terenu je ostalo još nekoliko vatrogasaca dok ne dođu istražitelji kako bi obavili očevid - doznali smo od Ivice Labaša, zapovjednika JVP Varaždin.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kako pak doznajemo od policije, još se ne znaju sve okolnosti oko stradavanja muškarca.

- Riječ je o 61-godišnjaku, ali ne znamo u kojem je svojstvu on boravio u kući. To će se utvrditi daljnjim istraživanjem. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara otvoreni plamen nepoznatog izvora, uslijed čega je došlo do zapaljenja odjeće muškarca te se požar proširio na gorive dijelove kreveta, a zatim i na ostale gorive tvari u prostoriji. Tijelo nesretnog muškarca je prevezeno na Odjel patalogije varažinske bolnice gdje će se obaviti očevid - doznajemo od Marine Kolarić, glasnogovornice u PU varaždinskoj.

U napuštenoj kući jedna je prostorija bila uređena za minimalni boravak u njoj. Iako se na prvi dojam sumnjalo da je riječ o beskućniku, oni koji su stradalog poznavali kažu da nije bio beskućnik već da je uredio dio prostorije u napuštenoj kući koja nije bila njegovo vlasništvo i ovdje živio.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- U kuću se doselio otprilike prije dvije godine. Dolazio bi ponekad kod nas jesti u restoran. U zadnje vrijeme je imao jako velikih problema s kukovima pa je teško hodao. Nekada je radio u policiji i ne bi se moglo reći da je bio beskućnik. Znam da mu negdje u gradu žive sin i kćer - doznali smo od osoblja restorana Lav koji je odmah pokraj kuće u kojoj je poginuo muškarac.

Drugi požar u Varaždinu izbio je u Severovoj ulici na objektima jedne tvrtke. Navodno je riječ o silosima u kojima se zapalila piljevina.