Urnebesna, ali realna komedija stiže u naša kina

Od 9. svibnja u hrvatska kina dolazi remake popularne komedije iz 1987. godine „Overboard“ u kojem Goldie Hawn glumi razmaženu nasljednicu, a Kurt Russell stolara koji je angažiran raditi na njezinoj jahti. Izvršni producenti Derbez i Odell osmislili su svjež pristup priči te su glumcima zamijenili uloge.

Foto: Diyah Pera Rođen u jednoj od najbogatijih meksičkih obitelji, Leonardo Montenegro (Eugenio Derbez) ima sve. On je veseli, razmaženi, bogati plejboj koji živi luksuznim životom i ne zna za rad. S druge strane, Kate Sullivan (Anna Faris) je sinonim za vrijednu samohranu majku koja uz djecu i nekoliko poslova studira kako bi postala medicinska sestra. Njihovi krajnje različiti životi se isprepliću kada Kate angažiraju da počisti glamuroznu jahtu na kojoj je Leo priredio jednu od svojih luksuznih zabava. Kada Kate odlučno odbije uslišiti Leov zahtjev da mu donese nešto za prigristi, on je otpusti ni ne plativši joj i tako pokrene niz događaja koji će dovesti do njegovog preobraženja u sretnog oca troje djece iz radničke klase.

Režiju potpisuje Rob Greenberg, scenarij Greenberg i Bob Fisher na temelju priče Leslie Dixon, a osim glavnih glumaca, Anne Faris i Eugenija Derbeza, u filmu glumi i Eva Longoria. Moramo reći da je glavna glumica Anna Faris savršena partnerica Derbezu u ovom filmu. Uloga u filmu Moj lažni muž označava njezin povratak na veliko platno nakon nekoliko godina na televiziji. Glavni glumac Eugenio Derbez dobio je priliku da meksičke glumce predstavi američkoj publici, pa tako imate ultra bogatog Meksikanca koji odmah razbija stereotipe. U Hollywoodu je uobičajeno da Meksikanci glume kuhare, vrtlare, imigrante. Također vidimo muškarca koji preuzima ulogu žene u domaćinstvu što je vrlo suvremena situacija.

Foto: Blitz CineStar Ovaj film ima veliku, smiješnu premisu i vrlo je realan - stvarni ljudi, stvarne situacije, stvarni problemi. „Okretanjem stvari i poigravanjem sa spolom, rasom, klasom i kombinacijom jezika, učinili smo radnju suvremenom i zrcalom svijeta u kojem danas živimo“ kaže Odell.

Urnebesnu komediju Moj lažni muž možete pogledati pretpremijerno u CineStaru i ostalim kinima od 9. svibnja, u distribuciji Blitza.

