Urota protiv Plenkija: Tajni bi savez bio za 'Božju državu'...

Ta bi koalicija imala dovoljno ruku i bez HNS-a koji bi bio izbačen iz Vlade, pa bi se “dite vratilo materi”, HDZ bi se vratio sam sebi, a Most bi se vratio u Vladu.

Ali taj plan ima masu nesavladivih poteškoća.

- Davor Ivo Stier ni ne sanja o rušenju Plenkovića - kažu Expressu izvori iz vrha HDZ-a. Zasad Plenkovića u sedlu čvrsto drže i neke druge, nevidljive poluge moći.

- Plenković je u koaliciju s HNS-om ušao iz trećeg pokušaja te stranke - kaže nam izvor iz HDZ-a.

- Prvi put, koaliciju HDZ-a i HNS-a dogovorio je još Tomislav Karamarko, ali o tome nitko ne piše. Drugi put dio predsjedništva HDZ-a nagovarao je Plenkovića da ne ide u koaliciju s Mostom, nego da odmah ide s HNS-om. On to tad, u listopadu, nije prihvatio, ali se na to odlučio kad je izbacio Most iz Vlade. Desetak dana nakon toga Prvo plinarsko društvo potpisalo je desetogodišnji ugovor s Gazpromom...

U Novom Expressu otkrivamo i tajanstvene organizacije koje izdaju direktive hrvatskim obiteljašima. Njihovi pipci šire se od Amerike do Kremlja. Ivan Pandžić otkriva kako je po zlu krenuo naftni “deal” Ivana Čermaka i Rusa havarijom u Sl. Brodu. Otkrivamo i zašto pokojni Franjo Tuđman na onom svijetu očajava zbog desnih skretanja svojih unuka, koje vole “Za dom spremni” i Thompsona.