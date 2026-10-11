Urša Raukar Gamulin: Tražimo odgodu izbora ravnatelja HRT-a, HDZ još traži 'svog dečka'...

Saborska zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin zatražila je u nedjelju poništenje natječaja za glavnog ravnatelja HRT-a te da se novi natječaj raspiše tek nakon što Sabor usvoji novi Zakon o HRT-u koji će u potpunosti implementirati zaštitne mehanizme Europskog akta o slobodi medija.

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Pokretanje videa... VIDEO Urša Raukar Gamulin o procesu izbora novog ravnatelja HRT-a | Video: 24sata/Marko Šeper/Pixsell

Godinu i pol od stupanja na snagu EU Akta o slobodi medija, HDZ i dalje planira svojeg novog ravnatelja HRT-a izabrati mimo tih pravila, a zbog borbe stranačkih frakcija, čak i sada odugovlače sa sazivanjem sjednice Odbora za medije na kojem bi tog kandidata trebalo izglasati, ocijenila je na konferenciji za medije saborska zastupnica Možemo i članica saborskog Odbora.

- Što se događa i imaju li u HDZ-u problema odlučiti između zagovaratelja raznih kandidata ili možda HDZ namjerava i sjednicu, i raspravu, i glasanje stisnuti u što kraći vremenski period kako bi se o toj temi što manje razglabalo po medijima i u javnosti - pitala je Raukar Gamulin.

Zagreb: Urša Raukar Gamulin o procesu izbora novog ravnatelja HRT-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Prema pretpostavkama u medijima, kaže, HDZ nema samo jednog „svog dečka“, nego još uvijek traju unutarstranačka prepucavanja i mjerenja tko je jači, 'je li to ekipa koju predvode Granić i Milić, ekipa ministrice Obuljen Koržinek, neka treća ili desna struja'.

Ustvrdila je i kako je 'natječaj za glavnog ravnatelja raspisan još u srpnju, pristiglo je šest kandidatura, razgovori s kandidatima su obavljeni, a HDZ-ov predsjednik Odbora za medije Josip Borić najavio je glasanje o kandidatima za “sljedeći tjedan”, koji je prošao prošlog tjedna'.

- Europski akt o slobodi medija stupio je na snagu još 8. kolovoza 2025., a riječ je o EU uredbi koja ima izravnu snagu zakona u RH što jasno propisuju i Ustav RH i Ugovor o funkcioniranju EU. Taj akt izrijekom zahtijeva zaštitu postupka izbora čelnika javnih medijskih servisa od svakog političkog utjecaja - podsjetila je.

Zagreb: Urša Raukar Gamulin o procesu izbora novog ravnatelja HRT-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Umjesto usklađivanja s europskom pravnom stečevinom, HDZ je odmah po stupanju Akta na snagu nastavio sa starom praksom, pomoću saborske većine i preko 'svog' Nadzornog odbora prvo su imenovali ravnatelja novinske agencije Hine, a zatim su stranačkom većinom izabrali i Nadzorni odbor HRT-a. Danas isti scenarij provode i s funkcijom glavnog ravnatelja HRT-a, iako je u službenom planu zakonodavnih aktivnosti Vlade izrada novog Zakona o HRT-u predviđena za zadnji kvartal ove godine - ustvrdila je Raukar Gamulin.

Plenković želi kontrolu nad privatnim medijima

Zagreb: Urša Raukar Gamulin o procesu izbora novog ravnatelja HRT-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Naglasila je i kako Plenković želi u potpunosti preuzeti kontrolu nad privatnim medijima i navela slučaj novog vlasnika N1, Pedra Vargasa Davida.

- Plenković prima novog vlasnika N1 televizije na tajni sastanak u Banskim dvorima. Kada je ta informacija procurila u javnost, nemušto su se pravdali da su razgovarali o novom Zakonu o medijima - kazala je zapitavši 'od kada to predsjednik Vlade iza zatvorenih vrata raspravlja o zakonima s pojedinačnim vlasnicima privatnih medija'.

- I to s onim akterom koji upravo u Srbiji isporučuje posljednje neovisne medije Aleksandru Vučiću, postavljajući za urednike na N1 novinare iz režimskog Blica. Zgražali smo se nad medijskim mrakom u Srbiji, a danas isti taj model gledamo u Hrvatskoj - kazala je Raukar Gamulin.

Možemo! traži hitno poništenje aktualnog natječaja za glavnog ravnatelja HRT-a i da se novi natječaj raspiše tek nakon što Hrvatski sabor usvoji novi Zakon o HRT-u koji će u potpunosti implementirati zaštitne mehanizme Europskog akta o slobodi medija, poručuje se u priopćenju te stranke.