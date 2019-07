Ursula von der Leyen traži potporu Europskog parlamenta

Ursula Von der Leyen, izbor europskih čelnika za mjesto predsjednice Europske komisije, u srijedu je za svoje imenovanje došla u Strasbourg osigurati potporu europarlamentaraca među kojima je mnogo nezadovoljnih ishodom izbornog summita čelnika Europske unije u Bruxellesu.

Europski parlament bi o njenom imenovanju trebao glasati na idućoj plenarnoj sjednici sredinom srpnja.

Njemačka ministrica obrane je razgovore s vodećim skupinama Europskog parlamenta započela popodne s pučanima, najbrojjnijom parlamentarnom skupinom kojoj pripada i njen CDU.

"Odlučila sam da će moja prva postaja biti ovdje u Strasbourgu kako bih se susrela s Europskim parlamentom jer ovdje kuca srce europske demokracije", rekla je novinarima u Europskom parlamentu.

Na susretu s europarlamentarcima desnog centra kandidatkinja za predsjednicu Komisije kratko se predstavila i odgovorila na nekoliko općenitih pitanja, rečeno je iz EPP-a.

Von der Leyen bi se tijekom plenarne sjednice parlamenta u Strasbourgu trebala sastati s novoizabranim predsjednikom Europskog parlamenta Davidom Sassolijem te s drugim političkim skupinama čija joj je podrška potrebna za izbor.

Mnogi europarlamentarci ne kriju razočaranje konačnim ishodom summita Europskog vijeća koji je njemačku ministricu iznjedrio kao kandidata za čelno mjesto Komisije urušivši, kako ocjenjuju, koncept Spitzenkandidata koji je trebao demokratizirati izborne procese u Europskoj uniji.

Poput njihovog kandidata Manfreda Webera, koji je u utorak izrazio razočarenje nepoštivanjem ideje isticanja vodećeg kandidata za mjesto predsjednika Europske komisije, mnogi pučani i Dubravka Šuica, potpredsjednica EPP-a u parlamentu i voditeljica skupine HDZ-ovih europarlamentaraca, dijele razočarenje ishodom pregovora u Bruxellesu no ističu potrebu prihvaćanja kompromisa u interesu funkcioniranja Unije.

“Danas smo u našem klubu Europske pučke stranke pozdravili Ursulu von der Leyen nakon odluke Europskog vijeća da ona postane predsjednica Europske komisije. Europska pučka stranka spremna je nastaviti voditi i preuzeti svoju odgovornost i s prvom ženom na dužnosti predsjednice Europske komisije", rekla je za Hinu Šuica.

"S jedne strane nismo sretni da Manfred Weber kao naš Spitzenkandidat nije postao predsjednik Komisije no s druge strane vrlo je važno da Europska unija funkcionira, da se ne nalazi u blokadi, da se poštuje relativna pobjeda EPP-a na europskim izborima te da je predsjednica na kraju iz redova EPP-a” , tumači Šuica.

Španjolka Iratxe Garcia, čelnica socijalista u parlamentu, dogovor postignut u Bruxellesu ocijenila je "duboko razočaravajućim"

Tijekom večeri njemačka ministrica treba sudjelovati na redovnom sastanku kluba socijaldemokrata (S&D), a hrvatski parlamentarac Tonino Picula kaže kako ne može procijeniti hoće li ona dobiti potporu njegove skupine jer "ovoga trenutaka ne mogu procijeniti razinu frustriranosti, kako Europskog parlamenta tako i moje vlastite grupe". "Mislim pri tome na činjenicu kako je gospođa Von der Leyen postala kandidatkinja na način koji je ponizio proces izbora šefa Komisije".

"Krenuli smo u ovu izbornu kampanju pod geslom kako će najbolji vodeći kandidat preuzeti tu poziciju i onda se dogodilo da je u Bruxellesu na neki način okončan postupak političke emancipacije Europskog parlamenta izborom žene koje nije sudjelovala u utrci za tu poziciju", napominje PIcula.

To sigurno ostavlja "gorak okus" u EP-u, no "kod socijalista je ovoga trenutka jedan dio ljudi spreman prihvatiti gospođu Von der Leyen zbog toga što je socijalist David Sassoli postao predsjednik Europskog parlamenta", tumači Picula no dodaje da je i Sassoli morao proći predizbore.

Među socijalistima je postojalo "izrazito nezadovoljstvo postupkom i mnogi su tražili da se moguće i apstinira od izjašnjavanja, odnosno da se grupa prvo izjasni podržava li cijeli taj paket pa se tek onda odredi prema našem kandidatu", prepričao je Picula kako je u njegovom klubu u utorak teklo izjašnjavanje o kandidatu za predsjednika EP-a, te dodaje da je Sassoli "dio paketa" utoliko što se u Bruxellesu dogovorilo da prve dvije i pol godine parlamentom predsjeda socijalist.

"No ta je struja poražena i kandidat socijaldemokrata je dobio većinsku podršku europarlamentaraca što je indikator da postoji operativna većina od pučana, socijalista i liberala spremnih potvrditi paket imenovanja na idućoj sjednici", tumači Picula.

Glede očekivanja da EP na idućoj sjednici u srpnju potvrdi imenovanje Ursule Von der Leyen Picula objašnjava da je riječ o dva tjedna u kojima će se čelnici skupina savjetovati. "Ne treba zaboraviti da se trebaju završiti imenovanja u različite odbore te vjerojatno posao na konstituiranju EP-a možda dovede do toga da neki zastupnici promijene raspoloženje te ocijene da je ovo što se dogodilo u Bruxellesu svršen čin te da treba početi raditi".

Picula također primjećuje i da se pojavio "pojavio jedan opasan disparitet", činjenica da među odabranima za vodeće funckije EU-a nema nikoga iz istočne i jugoistočne Europe što je samo pojačalo nezadovoljstvo.

Novoizabrani hrvatski europarlamentarac iz IDS-a Valter Flego je, međutim, zadovoljan, neuspjehom koncepta Spitzenkandidat no suzdržan je glede mogućnosti brze potvrde njemačke kandidatkinje za čelnicu Komisije

"Činjenica je da smo mi, i ja osobno, zadovoljni što je sustav Spitzenkandidata definitivno propao", kaže Flego koji je u novom sazivu ušao u klub "Obnovimo Europu" koji čine liberali i stranka Emmanuela Macrona, jednog od najistaknutijih kritičara sustava Spitzenkandidata.

"Sustav pitzenkandidata bio bio dobar kada bi postojale transnacionalne liste i svatko za svakoga mogao glasati a ovako smo bili protiv toga", objašnjava Flego.

Glede von der Leyen Flego je za Hinu rekao da "na prvi pogled", po onome što je mogao vidjeti u medijima i čuti u neformalnim razgovorima, "nije uvjeren da će jednostavno i lako sakupiti podršku".

Čelnica Zelenih u Europskom parlamentu i jedna od kandidatkinja za predsjednicu parlamenta Ska Keller izjavila je povodom dogovorenog paketa imenovanja kako je to "groteskna manipulacija" te da ne zadovoljava nikoga osim stranaka u njihovim "igrama moći". (vkm)