Obavijesti

News

Komentari 3
ODLUKA

Urugvaj legalizirao eutanaziju, prvi u Latinskoj Americi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Urugvaj legalizirao eutanaziju, prvi u Latinskoj Americi
Foto: Martin Varela Umpierrez/REUTERS

Urugvaj je u srijedu postao prva latinoamerička država koja je donijela zakon o legalizaciju eutanazije

Urugvajski Senat glasao je za zakon koji je donji dom parlamenta odobrio u kolovozu. Tekst je odobren s 20 od 31 glasa, izvijestio je list El Observador, koji napominje da je Urugvaj prva zemlja u pretežno katoličkoj regiji čiji je parlament legalizirao eutanaziju - u Kolumbiji i Ekvadoru ta je praksa dekriminalizirana putem sudova.

"Danas je Urugvaj ponovno u prvom planu zbog ljudskih prava. Donijeli smo zakon o eutanaziji: mjeru koja priznaje slobodu izbora do samog kraja, s dostojanstvom i slobodom", rekla je senatorica Constanza Moreira na društvenim mrežama.

Senator Alejandro Sánchez rekao je da donošenje zakona "govori o dubokoj predanosti ljudskom dostojanstvu i slobodi".

prva regija u italiji Toskana legalizirala eutanaziju
Toskana legalizirala eutanaziju

Senator Daniel Caggiani govorio je o "povijesnom danu".

„Urugvaj,  koji ponovno prednjači u širenju prava,  prva je zemlja u Latinskoj Americi sa zakonom koji dopušta eutanaziju, jamčeći pravo na dostojanstvenu smrt“, nastavio je.

Urugvaj se pridružuje samo nekolicini zemalja diljem svijeta koje imaju zakon o eutanaziji, uključujući Nizozemsku, Španjolsku i Kanadu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
TUKLI I SNIMALI

Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na adresu redakcije dobili smo snimku koja je nastala na području Splita gdje dva mladića iz sve snage udaraju starijeg čovjeka koji sjedi na klupi. Treći ih snima. Na snimci je i djevojka
UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci
TEŠKA INTERVENCIJA

UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci

Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce. Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u KBC Sestre Milosrdnice
FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije
POGLEDAJTE KAKO IH PRIVODE

FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije

Zbog sumnje na tešku krađu iz zaštitarskih vozila u Karlovcu i Zagrebu, uhićeni su državljanin BiH (42) i državljanin Italije (44). Policija traga za još najmanje jednim osumnjičenim muškarcem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025