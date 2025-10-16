Urugvaj legalizirao eutanaziju, prvi u Latinskoj Americi

Urugvajski Senat glasao je za zakon koji je donji dom parlamenta odobrio u kolovozu. Tekst je odobren s 20 od 31 glasa, izvijestio je list El Observador, koji napominje da je Urugvaj prva zemlja u pretežno katoličkoj regiji čiji je parlament legalizirao eutanaziju - u Kolumbiji i Ekvadoru ta je praksa dekriminalizirana putem sudova.

"Danas je Urugvaj ponovno u prvom planu zbog ljudskih prava. Donijeli smo zakon o eutanaziji: mjeru koja priznaje slobodu izbora do samog kraja, s dostojanstvom i slobodom", rekla je senatorica Constanza Moreira na društvenim mrežama.

Senator Alejandro Sánchez rekao je da donošenje zakona "govori o dubokoj predanosti ljudskom dostojanstvu i slobodi".

Senator Daniel Caggiani govorio je o "povijesnom danu".

„Urugvaj, koji ponovno prednjači u širenju prava, prva je zemlja u Latinskoj Americi sa zakonom koji dopušta eutanaziju, jamčeći pravo na dostojanstvenu smrt“, nastavio je.

Urugvaj se pridružuje samo nekolicini zemalja diljem svijeta koje imaju zakon o eutanaziji, uključujući Nizozemsku, Španjolsku i Kanadu.