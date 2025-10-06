Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA

Urušavanje škole u Indoneziji: Najmanje 50 ljudi poginulo

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Urušavanje škole u Indoneziji: Najmanje 50 ljudi poginulo
Foto: Dipta Wahyu/REUTERS

Stotine, mahom tinejdžeri, ostali su zatrpani pod betonskim ruševinama, pri čemu su izgubili živote. Uz pomoć bagera, spasioci su kasno u nedjelju uklonili oko 80 posto ruševina

Broj poginulih nakon urušavanja škole u Indoneziji porastao je na najmanje 50 osoba nakon što su spasioci uklonili gotovo sav ruševni materijal, priopćile su spasilačke službe u ponedjeljak, nazvavši to najsmrtonosnijom katastrofom u toj zemlji ove godine. Islamska internatska škola Al Khoziny u indonezijskom gradu Sidoarjo urušila se prošlog ponedjeljka. Stotine, mahom tinejdžeri, ostali su zatrpani pod betonskim ruševinama, pri čemu su izgubili živote. Uz pomoć bagera, spasioci su kasno u nedjelju uklonili oko 80 posto ruševina i pronašli tijela i dijelove tijela žrtava, priopćila je agencija za ublažavanje katastrofa.

Budi Irawan, zamjenik ravnatelja agencije, rekao je kako je prema broju pronađenih tijela poginulo ukupno 50 osoba te da se očekuje da će spasioci do kraja ponedjeljka završiti potragu za još 13 zarobljenih žrtava.

"Ovo je najveći broj žrtava ove godine vezan uz jednu zgradu. Od svih katastrofa u 2025., prirodnih ili ne, nijedna nije odnijela toliko života kao ona u Sidoarju", rekao je na konferenciji za novinare. 

URUŠILO SE TIJEKOM MOLITVE Deseci učenika zarobljeni su pod ruševinama u Indoneziji: 'I dalje vjerujem da će izvući mog sina'
Deseci učenika zarobljeni su pod ruševinama u Indoneziji: 'I dalje vjerujem da će izvući mog sina'

Yudhi Bramantyo, dužnosnik agencije za potragu i spašavanje, rekao je kako je pronađeno još pet dijelova tijela, što ukazuje da bi broj poginulih mogao biti najmanje 54.

Potraga se nastavlja, a snimke koje je podijelila spasilačka agencija prikazuju radnike kako iznose narančaste vreće za tijela iz ruševina škole.

Vlasti su rekle da je uzrok urušavanja bila građevinska aktivnost na gornjim katovima koju temelji škole nisu mogli podnijeti.

U cijeloj Indoneziji postoji oko 42.000 islamskih školskih zgrada, lokalno poznatih kao "pesantren", a ministar javnih radova Dody Hanggodo rekao je kako samo 50 pesantrena ima građevinske dozvole.

Još nije potvrđeno je li škola Al Khoziny imala građevinsku dozvolu, a Reuters nije uspio odmah stupiti u kontakt s upravom škole za komentar. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Drvo mu je palo na glavu
IZ MINUTE U MINUTU

Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Drvo mu je palo na glavu

Lavina je odnijela tri hrvatska državljanina u Julijskim Alpama u Sloveniji u nedjelju oko 10 sati. Tijelo jednog planinara pronađeno je u popodnevnim satima. Potraga za dvojicom nestalih nastavit će se u ponedjeljak...
VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'
ULOV KOD BJELOVARA

VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'

Nije ni znao da je već bio uboden. Ubrzo je počela prava borba. Brzo sam prebacio teški štap preko njega, priskočile su i kolege, govori nam ribolovac...
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025