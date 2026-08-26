Urušeni ledenjak uzrokovao je bujicu u Nepalu? Lavina leda i stijena rušila je sve pred sobom

Smrtonosna bujična poplava u blizini nepalske granice s Tibetom u srijedu možda se dogodila kada se donji dio ledenjaka odlomio i pao na dno doline stotinama metara niže, rekli su stručnjaci pozivajući se na satelitske snimke tvrtke Planet Labs. Još nije jasno što je uzrokovalo urušavanje ledenjaka, no nepalski dužnosnici kao mogućnost ističu potres koji je regiju pogodio samo nekoliko minuta ranije.

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Pokretanje videa... VIDEO Poplava u Nepalu | Video: 24sata/reuters

Nepalska policija priopćila je da je u bujičnoj poplavi poginulo najmanje 157 osoba, no vlasti s obje strane granice strahuju da će ukupan broj žrtava biti znatno veći. Više od 300 ljudi vodi se kao nestalo, priopćila je nepalska vlada. U Tibetu je, javile su kineske vlasti, poginule najmanje troje ljudi.

Satelitske snimke regije prije i poslije događaja koje je ustupio Planet Labs, a pregledao Reuters, prikazuju bujno zelene planinske padine sada zatrpane smeđim krhotinama i sedimentom.

"Potvrđeno je da se znatni dio donjeg dijela ledenjaka urušio i pokrenuo ovaj događaj - što je vjerojatno uključivalo ili povuklo sa sobom veliku količinu stijena i sedimenta”, rekao je Vikram Gupta, stručnjak za inženjersku geologiju i profesor na Sveučilištu Sikim u Indiji.

Geolog Dan Šugar, izvanredni profesor na Sveučilištu u Calgaryju, rekao je kako se na snimkama vidi da se u 24 sata prije katastrofe otopila velika količina snijega.

„Neki od ledenjaka u dolini jučer su bili prekriveni snijegom, a danas su uglavnom čisti led. Drugim riječima, iako još nisam vidio podatke s meteoroloških postaja, vjerojatno je bilo toplo”, rekao je.

Nepalske snijegom prekrivene planine izgubile su gotovo trećinu leda u samo nešto više od 30 godina zbog globalnog zatopljenja, objavili su Ujedinjeni narodi 2023. godine. Ta je agencija iste godine dodala da su se ledenjaci u Nepalu, smještenom između dva velika emitera ugljika – Indije i Kine, u posljednjem desetljeću topili 65 posto brže nego u prethodnom.

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„Premda prema jutrošnjim satelitskim snimkama Planet Labsa vidim da se donji dio ledenjaka odlomio na oko 5200 metara visine i pao na dno doline oko 1200 metara niže”, rekao je Šugar.

Dodao je da bi građevinski radovi također mogli biti jedan od uzroka nesreće, te da je „pitanje jesu l klimatske promjene odigrale ulogu u tome nešto čime ćemo se bez sumnje baviti u bliskoj budućnosti”.

Lavina leda i stijena

Nekoliko hidroelektrana nalazi se u najteže pogođenim područjima u planinskom okrugu Rasuvi, koji ima oko 50.000 stanovnika.

Nepalska Nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje katastrofama priopćila je da se poplava uzrokovana ledenjakom dogodila na rijeci Lendi zbog odrona koji se zbio oko 20 kilometara sjeveroistočno od nepalsko-kineskog graničnog prijelaza.

Prva izvješća također navode da je potres na tom području mogao izazvati lavinu i prouzročiti poplave, no Prakaš Poharel, geolog u upravi, rekao je da još nije jasno je li to izazvalo tragediju.

„Iznenadnu bujičnu poplavu uzrokovala je lavina leda i stijena na nepalskoj strani”, rekao je Poharel, koji je pregledao snimke Planet Labsa.

Poplave, klizišta, lavine i suše sve su češće i žešće diljem regije Hindu Kuš-Himalaja, a ubrzane promjene u vodi, zemlji i zraku u cijeloj regiji predstavljaju veliku prijetnju ljudima, priopćio je Međunarodni centar za integrirani razvoj planina.

Organizacija je u srijedu objavila da je bujična poplava poslala snažan val vode, sedimenta i stijena kroz riječne sustave Bote Koši i Trišuli, dodajući da je razina vode na rijeci u nizvodnom području Galčija navodno porasla za čak devet metara u roku od 30 minuta.

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