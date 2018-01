Urušila se zgrada u eksploziji: Ljudi su zarobljeni u ruševini

Nakon eksplozije u belgijskom Antwerpenu urušila se zgrada i više ljudi je ozlijeđeno. Kako piše RT eksplodiralo je u talijanskom restoranu Primavera. Policija je isključila mogućnost da je riječ o terorizmu, a lokalni mediji pišu kako se najvjerojatnije radi o eksploziji plina.

Glasnogovornik policije kazao je kako je između 10 i 20 ljudi zarobljeno u ruševinama u četvrti Paardenmarkt, a dosad su spasioci, kojima na terenu pomažu psi tragači, uspjeli izvući sedmero ljudi. Ruševina zgrade još je vrlo nestabilna što znatno otežava spašavanje.

JUST IN: Building Collapses Following Apparent Explosion In Antwerp, Belgium; People Reported Trapped. Police Say Incident Not Terror-Related



(Photo via BFM) pic.twitter.com/qi3qu7YHy9 — Breaking911 (@Breaking911) January 15, 2018

Policija je objavila da su i dvije obližnje kuće oštećene.

A horrible explosion in #Antwerp So far 5 wounded. Police and fire department think it was a gas explosion. https://t.co/1c8f2Mz65u pic.twitter.com/Tulck0MsOl — ••Marc Opinionated•• (@OpinionatedMarc) January 15, 2018

3 gebouwen ontploft, was een restaurant, koten, appartementen. Dees is echt waanzin? 5 huizen verder????? #paardenmarkt pic.twitter.com/COLKDOYywW — noa (@noa_tuyaerts) January 15, 2018