Čim su obaviještene o incidentu, lokalne vlasti, sigurnosne službe i jedinice civilne zaštite krenule su na mjesto događaja i odmah započele operacije potrage i spašavanja, navodi se
STRAVA U FESU
FOTO Užas u Maroku: Srušile se zgrade, najmanje 19 poginulih
Čitanje članka: < 1 min
Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je ozlijeđeno u srijedu ujutro u urušavanju dviju zgrada u sjeveroistočnom marokanskom gradu Fesu, bivšoj prijestolnici, izvijestila je državna novinska agencija.
Lokalne vlasti u prefekturi Fes izvijestile su da su se dvije susjedne četverokatnice srušile tijekom noći.
Pokretanje videa...
U zgradama je živjelo osam obitelji, a nalazile su se u naselju Al-Mustaqbal, izvijestila je agencija.
Čim su obaviještene o incidentu, lokalne vlasti, sigurnosne službe i jedinice civilne zaštite krenule su na mjesto događaja i odmah započele operacije potrage i spašavanja, navodi se.
Ozlijeđeni su prevezeni u sveučilišni bolnički centar u Fesu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku