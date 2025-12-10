Obavijesti

STRAVA U FESU

FOTO Užas u Maroku: Srušile se zgrade, najmanje 19 poginulih

Piše HINA,
Užas u Maroku: Srušile se zgrade, najmanje 19 poginulih
Foto: Profimedia

Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je ozlijeđeno u srijedu ujutro u urušavanju dviju zgrada u sjeveroistočnom marokanskom gradu Fesu, bivšoj prijestolnici, izvijestila je državna novinska agencija.

Lokalne vlasti u prefekturi Fes izvijestile su da su se dvije susjedne četverokatnice srušile tijekom noći.

U zgradama je živjelo osam obitelji, a nalazile su se u naselju Al-Mustaqbal, izvijestila je agencija.

Čim su obaviještene o incidentu, lokalne vlasti, sigurnosne službe i jedinice civilne zaštite krenule su na mjesto događaja i odmah započele operacije potrage i spašavanja, navodi se.

Ozlijeđeni su prevezeni u sveučilišni bolnički centar u Fesu.

