Deseci zarobljenih: U Kini se urušila karantena za koronu

Hotel u kineskom gradu Quanzhou urušio se u subotu. Deseci ljudi ostali su zatočeni u ruševini, a hitne službe trenutačno tragaju za preživjelima.

#BREAKING : A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

Dosad je spašeno 23 ljudi.

Kineski mediji objavili su kako je hotel korišten kao karantena za oboljele od korona virusa.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI