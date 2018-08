Urušio se krov benzinske pumpe, jedan lakše ozlijeđeni

Tijekom jakog pljuska, krov benzinske pumpe u Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu urušio se i pao na automobile. Do urušavanja konstrukcije najvjerojatnije je došlo uslijed jakog nevremena koje je pogodilo taj dio grada, javlja portal Blic.

U nesvakidašnjoj nesreći lakše je ozlijeđen jedan muškarac, kojemu je pružena hitna liječnička pomoć. S ozlijeđenim muškarcem u automobilu je bila jedna žena, no ona je prošla bez ozljeda.

The Little Mushroom Petrol station in #NoviSad after today's storm. :-( #Serbia #Srbija #Vojvodina pic.twitter.com/9TxcBHaRF1