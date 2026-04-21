NAROŽIO GA UŠA' MU JE SAZAD Matadora bik nabio u stražnjicu: 'Rana je na analnom rubu od oko 10 cm'

SEVILLA, ŠPANJOLSKA Morante de la Puebla (46), jedan od najpoznatijih španjolskih matadora, završio je na višesatnoj operaciji nakon nakon što ga je bik probo u stražnjicu u areni Maestranza u ponedjeljak. Prva tri bika je riješio suvereno, ali četvrti Clandestino ga je pogodio na nezgodno mjesto. Doktori su napisali da se radi o rani od roga na stražnjem analnom rubu s putanjom od oko 10 centimetara, koja je djelomično oštetila mišiće analnog sfinktera i stijenku rektuma. Matador je i dalje na intenzivnoj