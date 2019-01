Uskočili u more i igrali picigin: 'Ovo je idealno protiv prehlade'

Sretna Nova - orilo se Slatinom kad su se Opatijski Kukali ponovo prvog dana u godini okupali na poznatom opatijskom kupalištu. Time je 15 kukala, odnosno galebova, među kojima je najstariji Goran Brozović (68), tradicionalno otvorilo novu sezonu kupanja, poželjevši pritom svima sretnu 2019. godinu.

U jednodijelnim kostimima i s kapicama Djeda Mraza kukali su tako već petnaestu godinu u nizu u 13 sati otvorili sezonu, a nakon picigina i nazdravili velikim šampanjcem ispred simbola Opatije tj. kipa Djevojke s galebom.

- To je jedan fantastičan osjećaj adrenalina, poseban gušt i zadovoljstvo nakon kojeg lebdim. Zimsko kupanje ne može se usporediti s onim ljetnim kada umjesto kupanja više vremena provodimo igrajući briškulu i trešetu na plaži. Zimsko kupanje idealno je protiv gripe i prehlade, protiv stresa i depresije i ja ne znam da se ikad itko od nas svih ovih godina zbog takvog kupanja prehladio. Ono daje božanstven osjećaj duha i tijela. Razlika između picigina na splitskim Bačvicama i našeg opatijskog je velika. More na Bačvicama gdje se igra picigin je do kičice, a naše opatijsko – do kičmice. Velika razlika je i u splitskom balunu, odnosno našoj bali kojom igramo picigin na Slatini - pojašnjava Mirko Šuša, jedan od osnivača Opatijskih kukala, koji su danas prerasli u velike turističke promotore grada pod Učkom.

Inače, vesela družina kupa se tijekom cijele godine, ljeti svaki dan, a zimi vikendima, čime, kažu, promiču zdravlje budući je znanstveno dokazano da kratkotrajno kupanje u hladnoj vodi ima brojne povoljne utjecaje na zdravlje.

- Promičemo zdrav način života, čisto more kao prirodni ljekoviti činitelj i bogomdanu klimu kraja u kojem živimo i djelujemo. A naša je velika želja da otvaranje novogodišnje kupališne sezone uz pomoć Grada i Turističke zajednice postane veća manifestacija ili čak festival, po uzoru na druge destinacije u svijetu, a najbliži je Portorož gdje se pred koju godinu na Novoletnom skoku v morje kupalo više od 400 ljudi – poručuju Opatijski kukali.

U more se nakon zagrijavanja ulazi postupno, a nakon kratkog kupanja potrebno je slojevito se obući. Nakon nekoliko minuta u hladnom moru čovjek se osjeća, tvrde, kao da je u toploj kadi. Kupanje obično traje oko dvadesetak minuta, nakon čega temperatura tijela pada na niskih 32 stupnja kada je vrijeme za izlazak.

Pojam hidroterapije kao liječenja vodom pri kojemu se koriste fizikalna svojstva vode u terapijskim procedurama za poboljšanje ljudskog zdravlja pojasnio je član udruge i opatijski liječnik Mario Sušanj.

- Brojne kliničke studije i ispitivanja su dokazali da kratkotrajno kupanje u hladnoj vodi ima pozitivan utjecaj na metabolizam, elasticitet krvnih žila, poboljšanje cirkulacije, jačanje imuniteta, rad dišnog sustava, tonusa kože, ima antidepresivno djelovanje, pomaže kod nesanice i djeluje stimulativno na poboljšanje općeg tjelesnog i psihičkog stanja. Plivanje je kao jedna od osnovnih fizioloških aktivnosti najbolje i najzdravije što čovjek može priuštiti svome tijelu i umu. Naravno da su za zimsko kupanje potrebne mjere opreza kao što je zagrijavanje prije ulaska, polagano zaranjanje, utopljavanje i slojevito odijevanje nakon kupanja. Alkohol je zabranjen prije kupanja - objašnjava Sušanj.

Osim Opatijaca, tradiciju novogodišnjeg kupanja nastavili su i mještani Trnbusa koji su se po četvrti put okupali u Cetini 1. siječnja. Inače, temperatura rijeke bila je oko 5 Celzija.