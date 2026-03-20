Uskok češlja Hrvatski olimpijski odbor: Policija pokupila papire o financijama, sve zbog skijaša?

Nakon što je Index prvi objavio da je policija po nalogu Uskoka ušla u Hrvatski olimpijski odbor, za 24sata su to potvrdila tri neovisna izvora. Kako neslužbeno doznajemo, ovo je samo nastavak predistražnih radnji vezanih uz Hrvatski skijaški savez. To znači da još uvijek nema naloga za uhićenje, niti je itko uhićen, a detalji izvida su tajni po zakonu.

Međutim, 24sata neslužbeno doznaju da su policajci došli po financijsku dokumentaciju zbog sumnje da je dio keša, zaplijenjen na granici u veljači bivšem glasnogovorniku Hrvatskog skijaškog saveza, trebao ići i pojedincima iz HOO-a. Iz sportskih krugova vjeruju da će u HOO-u sve biti čisto, ali to nitko osim istražitelja neće sa sigurnošću znati.

- Hrvatski olimpijski odbor ističe kako su, prema trenutno dostupnim informacijama, u tijeku službene radnje i postupci nadležnih tijela. Stoga Hrvatski olimpijski odbor ne može komentirati medijske navode, već ponavlja da u cijelosti podržava rad nadležnih tijela te će, kao i do sada, postupati u skladu sa zakonom i svojim ovlastima - poručili su iz HOO-a za 24sata.

Kako su iz HSS-a išle isplate u gotovini, istražitelje zanima otkud taj novac uopće kod njih pa su fokus proširili i na odbor kojeg vodi Zlatko Mateša. Poslali smo im upit ali do zaključka ovog teksta nismo dobili odgovor.

Za Index su pak rekli da nitko njihov nema veze s malverzacijama u Hrvatskom skijaškom savezu.

- Nitko od djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora nije dobio, niti bi trebao dobiti bilo kakva financijska sredstva od strane bilo kojeg nacionalnog sportskog saveza, pa tako niti od Hrvatskog skijaškog saveza. Djelatnici HOO-a za svoj rad primaju redovnu plaću. Ni na koji način ne miješamo se u unutarnje poslove nacionalnih saveza, radilo se o kadrovskim ili bilo kakvim drugim poslovima, uključujući i financijsko poslovanje. Hrvatski olimpijski odbor provodi kontrolu potrošnje financijskih sredstava, ali samo onih koja su nacionalnim savezima dodijeljena kroz programe Hrvatskog olimpijskog odbora - napisali su.