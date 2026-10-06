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PRIMANJE MITA

Uskok digao optužnicu protiv Josipa Škorića, bivšeg šefa Hrvatskih cesta: Evo detalja

Piše 24sata,
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Uskok digao optužnicu protiv Josipa Škorića, bivšeg šefa Hrvatskih cesta: Evo detalja
Zagreb: Iz zatvora u Remetincu izašli su Josip Škorić i njegov bratić Zoran | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Uskok je pokrenuo istragu protiv troje hrvatskih državljana, uključujući bivšeg šefa Hrvatskih cesta, zbog sumnje na primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju.

Uskok je na službenoj stranici objavio detalje istrage protiv troje hrvatskih državljana, među kojima je i bivši šef Hrvatskih cesta Josip Škorić. Sumnja se da je zajedno s još dvoje ljudi (1961. i 1974.) počinio kazneno djelo primanja mita u gospodarskom poslovanju te davanje mita. Riječ je o njegovom bratiću Zoranu, predsjedniku Uprave Osijek-Koteksa te direktorici tvrtke Structivo Sandi Bajtl.

U nastavku prenosimo objavu Uskoka u cijelosti.

Optužnicom se I. okr. tereti da je u razdoblju od lipnja 2022. do kraja svibnja 2024. u Zagrebu i Osijeku, kao predsjednik uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste, postigao koruptivni dogovor s II. okr. direktoricom jednog trgovačkog društva s kojom je bio osobno povezan i III. okr. predsjednikom uprave trgovačkog društva iz Osijeka. Naime, dogovoreno je da će II. i III. okr. davati I. okr. materijalne nagrade na način koji on odredi kao protuuslugu za zaključenje poslova izvođenja radova koje će Hrvatske ceste sklopiti s trgovačkim društvom iz Osijeka, a na kojim poslovima će to društvo kao podizvođača angažirati društvo u kojem je II. okr. direktorica (dalje: TD). 

Sukladno postignutom dogovoru, I. okr. je koristeći svoje ovlasti predsjednika uprave Hrvatskih cesta, u više otvorenih postupaka javnih nabava Hrvatskih cesta u kojima je jedan od ponuditelja bilo trgovačko društvo iz Osijeka, poduzimao radnje bržeg provođenja i zaključenja poslova.

Tako je I. okr. od podređenih zaposlenika tražio žurno okončanje postupka javne nabave za rekonstrukciju jedne državne ceste, znajući da su za izvođenje tih radova zainteresirani društvo iz Osijeka i TD. Nakon što je postupak proveden, I. okr. je potpisao odluku o odabiru društva iz Osijeka i potom ugovor o izvođenju radova s tim društvom, dok je III. okr. sukladno prethodnom dogovoru, za pojedine poslove kao podugovaratelja angažirao TD.

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Nadalje, u postupku javne nabave za izvođenje radova na obilaznici jedne državne ceste, II. i III. okr. su dogovorili da će ponudu podnijeti društvo iz Osijeka koje će potom kao podizvođača angažirati TD koje će obaviti gotovo sve radove, budući da TD nije imalo potrebne reference za ispunjenje uvjeta iz natječaja Hrvatskih cesta. Potom je I. okr., u dogovoru i na traženje II. okr, ishodio promjenu i prilagodbu uvjeta izvođenja i plaćanja radova mogućnostima i poslovnim potrebama TD-a kako bi ono moglo biti angažirano kao podizvođač radova. Nakon provedenog postupka javne nabave, I. okr. je potpisao odluku o odabiru kojom je navedeni posao dodijeljen društvu iz Osijeka i bez suglasnosti nadzornog odbora potpisao ugovor o izvođenju radova s tim društvom. Pritom je III. okr. ponovo kao podugovaratelja angažirao TD, dok je I. okr. nastavio s poduzimanjem mjera i radnji u cilju žurnog uvođenja u posao.

Također se I. okr. tereti i da je u postupcima javne nabave za izgradnju jedne brze ceste i jedne obilaznice, znajući da je za izvođenje tih radova zainteresiran III. okr., potpisao odluke o odabiru ponuda društva iz Osijeka, iako su ponude tog društva u oba postupka bile značajno veće od procijenjene vrijednosti nabave, a potom potpisao i ugovore za izvođenje navedenih radova s tim društvom.

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Sukladno dogovoru, u zamjenu za zaključenje navedenih poslova, II. okr. je I. okr. platila izradu odjevnih predmeta po mjeri i troškove proslave organizirane od strane I. okr. u jednom restoranu te financirala dio građevinskih radova za obnovu njegove obiteljske kuće, dok mu je III. okr. nabavio osobni automobil i dodatnu opremu za taj automobil, na koji način se I. okr. nepripadno okoristio za ukupno 129.507,06 eura.

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