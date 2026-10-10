USKOK: Iz Cezara odvezli 330 kamiona otpada, Dodić davao upute ženi. Uhićeni su pušteni!

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage od 14. veljače 2025. te rješenja o proširenju istrage od 13. lipnja 2025. i 23. ožujka 2026., protiv ukupno četrnaestero okrivljenika i četiri pravne osobe, na temelju rezultata do sada provedene istrage i posebnog izvješća Ravnateljstva policije, Uprave kriminalističke policije donio rješenje o proširenju istrage protiv petero hrvatskih državljana (1976., 1988., 1993., 1966., 1978.), XIII. okrivljene pravne osobe i još tri pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje teških kaznenih djela protiv okoliša i krivotvorenja službene ili poslovne isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja te kaznenih djela ugrožavanja okoliša otpadom i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Osnovano se sumnja da su u razdoblju od početka 2020. do travnja 2021. u Varaždinu, Gospiću, Senju i Svetom Jurju, I. okr. kao stvarni voditelj poslovanja XI. i XIII. okr. trgovačkog društva i osoba odgovorna za gospodarenje otpadom i II. okr. kao direktorica XI. okr. trgovačkog društva, te XIX. okr. kao direktorica XXIV. okr. gradskog komunalnog društva koje upravlja komunalnim odlagalištem neopasnog otpada kraj Senja i XX. okr. kao voditelj tehničkog odjela u XXIV. okr. društvu, organizirali i omogućili da se na prostor tog komunalnog odlagališta koje se nalazi u Parku prirode Velebit, protivno dozvoli za gospodarenje otpadom Ličko-senjske županije, dovozi i odbacuje usitnjeni plastični, industrijski i tehnogeni otpad koji je imao opasna svojstva i nije bio dopušten za odlaganje na toj lokaciji.

Tako su I. i II. okr. dogovorili s XIX. i XX. okr. sklapanje ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji između XXIV. okr. gradskog komunalnog društva i XI. okr. trgovačkog društva. Navedenim se ugovorom XXIV. okr. društvo obvezalo bez naknade preuzeti 4.000 tona prethodno navedenog otpada s opasnim svojstvima, neistinito prikazanog kao materijal namijenjen prekrivanju miješanog komunalnog otpada. Radi prikrivanja vrste i svojstava tog otpada, XIX. i XX. okr. nisu prije prihvata i odlaganja tog otpada utvrdili ispunjava li potrebne kriterije za prihvat na odlagalište neopasnog otpada, niti su osigurali njegov pregled i vaganje prije odlaganja.

Ujedno je II. okr., sukladno dogovoru s XIX. i XX. okr., sačinila najmanje 150 pratećih listova za otpad u kojima je neistinito prikazano da se na navedeno komunalno odlagalište dovozi otpad iz Varaždina koji ispunjava kriterije za odlaganje. Na temelju takvih pratećih listova je II. okr., prema uputama I. okr., za XI. okr. društvo u propisane evidencije unosila neistinite podatke o tijeku i prometu otpada, dok je XX. okr., na temelju istih pratećih listova, omogućio evidentiranje neistinitih podataka o vrsti i sastavu tog otpada za XXIV. okr. gradsko komunalno društvo.

Pritom je I. okr. putem XI. okr. društva kao isporučitelja otpada i XIII. okr. društva kao prijevoznika, u dogovoru s II. okr., organizirao i nalagao da se putem XIII. okr. društva otpad premješta iz Varaždina te odvozi i odbacuje na komunalno odlagalište kraj Senja te s dobavljačem otpada iz Slovenije dogovorio da se dio uvezenog opasnog otpada namijenjenog oporabi, preusmjerava iz Gospića te također dovozi i istovaruje na to komunalno odlagalište.

Opisanim postupanjem okrivljenika je na komunalno odlagalište kraj Senja dovezeno i odbačeno ukupno najmanje 2.890,23 tone otpada s opasnim svojstvima.

Nadalje se osnovano sumnja da su I. i XXII. okr., u razdoblju od listopada 2023. do srpnja 2024. u Zagrebu, Sisku, Gospiću i Benkovcu, dogovorili da će na neaktivnom eksploatacijskom polju mineralne sirovine u Benkovcu, čiji je vlasnik XXII. okr., preuzimati otpad koji nisu namjeravali oporabiti niti propisno zbrinuti, već odbaciti u okoliš, a sve radi ostvarivanja imovinske koristi za XI. i XII. okr. društvo. Pritom su dogovorili da će navedeno odlaganje otpada prikazivati kao ugradnju materijala u građevinu na temelju dokumentacije o navodno projektiranoj ugradnji.

Potom je I. okr. s XXIII. okr. – članom uprave XXVI. okr. trgovačkog društva, dogovorio i organizirao da se otpad, protivno ugovoru o preuzimanju i oporabi neopasnog otpada zaključenom između XI. okr. društva kao oporabitelja i XXVI. okr. društva kao posjednika otpada, umjesto na lokaciju u Gospiću za koju je XI. okr. društvu izdana dozvola za gospodarenje otpadom, preusmjeravanjem prijevoznika i dinamikom isporuke koje je organizirao XXIII. okr., doveze i odloži na lokaciji navodnog gradilišta u Benkovcu, za koju takva dozvola nije ishođena.

U cilju prikrivanja stvarne lokacije odlaganja otpada, XXVI. okr. društvo je po djelatnicima, sukladno nalogu XXIII. okr., izdalo najmanje 330 pratećih listova za otpad s neistinitim prikazom lokacije isporuke. Potom su XXIII. okr. unosom podataka u informatičke sustave XXVI. okr. društva, i II. okr. u dogovoru i prema uputama I. okr., unosom podataka u propisane evidencije, na temelju neistinitih pratećih listova, omogućili da se u tim evidencijama neistinito prikaže isporuka otpada u Gospić, iako je otpad stvarno dovožen i istovarivan u Benkovcu.

Radi protupravnog odbacivanja otpada u okoliš i prikrivanja takvog postupanja, I. okr. je osim II.–IX. okr., povezao u zajedničko djelovanje i XXI. te XXII. okrivljenika, pa je XXII. okr. za protupravno odlaganje otpada stavio na raspolaganje svoju nekretninu, dok su II., IX. i XXI. okr., po nalogu i u dogovoru s I. okr. i XXII. okr., dogovarali i usklađivali podatke radi prikrivanja protupravnog odbacivanja otpada u okoliš. Na temelju tih podataka je XXI. okr., u svojstvu nadzornog inženjera gradilišta, koji nadzor u stvarnosti nije obavljao, podnio prijavu početka građenja u ime XII. okr. društva kao investitora. Potom mu je II. okr., u dogovoru sa I., XI. i XXII. okr., dostavljala podatke o navodno izvedenim radovima od strane XIII. okr. trgovačkog društva radi retroaktivnog sastavljanja građevinskog dnevnika, koje neistinite podatke je XXI. okr. u tom dnevniku i ovjerio, iako je znao da radovi u stvarnosti nisu izvedeni. Navedenu uslugu fiktivnog nadzora gradilišta, XXI. okr. je za svoje XXV. okr. društvo naplatio XII. okr. društvu 3.000,00 eura.

Opisanim postupanjem okrivljenika je u periodu od prosinca 2023. do ožujka 2024., na eksploatacijskom polju u Benkovcu odloženo i zakopano najmanje 6.475,85 tona raznog otpada koji sadrži povišene koncentracije metala, otopljenog organskog ugljika i mikroplastike. Protupravnim odlaganjem navedenog otpada izmijenjena je i degradirana konfiguracija prirodnog tla te sastav i svojstvo prirodne kamenite podloge u koji je unesena mikroplastika kao trajni izvor onečišćenja, koja se uslijed prirodnih procesa može dalje širiti na okolno tlo, podzemlje i podzemne vode te prenositi u hranidbeni lanac i izvorišta pitke vode u okruženju i time ugroziti zdravlje ljudi i životinja.

Za opisani prihvat otpada u Benkovcu, XI. okr. društvo je od uplata dobavljača tog otpada - XXVI. okr. društva, ostvarilo protupravnu imovinsku korist od najmanje 390.712,90 eura, od čega je na račun XII. okr. društva prenesen iznos od 276.150,00 eura.

USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to, tvrde, nije bilo osnove.

Tko je tko u priči?

I. Josip Šincek, XI. i XIII. okr. trgovačkog društva - Tipos Resurs i Plastruktor

II. okr. kao direktorica XI. okr. trgovačkog društva - Monika Šincek, tvrtka Izoxeco

XIX. okr. kao direktorica XXIV. okr. gradskog komunalnog društva koje upravlja komunalnim odlagalištem neopasnog otpada kraj Senja - Snježa Tomljanović i Gradsko komunalno odlagalište Senj

XX. okr. kao voditelj tehničkog odjela u XXIV. okr. društvu, - Toni Žunić

XXII. okr. - Paško Dodić

XXIII. okr. – članom uprave XXVI. okr. trgovačkog društva - Željko Teufel i CE-ZA-R

II., IX. i XXI. okr - Monika Šincek, Franciska Dodić, Dorian Šipoš

XXV. okr. - Mirador projekti, Šipošova firma