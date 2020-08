Uskok je podignuo optužnicu protiv četvorice krijumčara ljudi

Uskok je u utorak pred Županijskom sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvorice osumnjičenika koje tereti za ilegalno prebacivanje 48 stranih državljana za što su primili najmanje 23.800 eura

<p>Optužnica tereti prvookrivljenog J. V. da je u siječnju s nepoznatim osobama iz Bosne i Hercegovine za 500 hrvatsko-slovenske granice, dok je drugookrivljeni Z. M. bio angažiran kao vozač stranih državljana, ali i kao prethodnica u cilju uočavanja i izbjegavanja policijskih ophodnji.</p><p>Prema optužnici, trećeokrivljeni F. K. je prevozio strane državljane do Zagreba ili do blizine hrvatsko-slovenske granice, dok se drugookrivljenog Z. M. tereti za prijevoz stranih državljana i da je bio angažiran kao prethodnica u cilju uočavanja policijskih ophodnji.</p><p>Četvrtookrivljenog Ž. K. se tereti da je u jednom navratu bio angažiran kao prethodnica, izvijestilo je tužiteljstvo. </p><p>Ističu da su okrivljenici od 2. do 30. siječnja u deset navrata preko državne granice prebacili najmanje 48 stranih državljana za što su primili najmanje 23.800 eura.</p><p>Uskok je u optužnici predložio da se od okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist, a predloženo je i produljenje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika.</p>