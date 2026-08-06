Uskok objavio detalje nalaza o aferi s otpadom u Gospiću: Opasnost za okoliš i za ljude!

Uskok je na službenim stranicama objavio cijeli sadržaj nalaza, uz dopunu, koji je vezan uz opasni otpad u Lici. Riječ je o opsežnom vještačenju Geotehničkog fakulteta na više od 350 stranica.

- Nalaz nije sjajan, toliko mogu reći. Lika je na tom području zagađena. Riječ je o 300 stranica nalaza i još 50 stranica dopune - rekao je u ponedjeljak glavni državni odvjetnik Ivan Turudić za RTL.

Sukladno odredbi članka 23. stavak 5. Poslovnika Državnog odvjetništva, iako je kazneni postupak nejavan, zbog opravdanog interesa javnosti, u kaznenom predmetu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, u kojem se provodi istraga protiv većeg broja okrivljenika zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, omogućen je uvid u Nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša za lokaciju industrijskog kompleksa Gospić, Bilajska 50, i dopunu tog nalaza, sačinjene od strane Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu po nalogu ovog Ureda.

Kako stoji u nalazu vještaka, na lokaciji su utvrdili postojanje velike količine miješanog tehnogenog otpada, približeno 37.000 tona, a potvrdili su opasna svojstva. Navode kako je HP14 višestruko iznad granične vrijednosti 25. HP14 je inače oznaka za jedno od opasnih svojstava otpada, a znači ekotoksičan otpad tj. onaj otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredan ili dugoročni rizik za okoliš.

Potvrdili su i značajna prekoračenja koncentracija metala u tlu poput bakra kojeg ima 9946 miligrama na kilogram tla, a maksimalno dopuštena koncentracija je oko 100 miligrama. Pronašli su i olovo kojeg ima 1051 miligram po kilogramu tla, a ta koncentracija je 10 puta veća od dopuštene. Pronašli su i antimon kojeg u tlu ima 300 puta više od količine koja je inače u tlu.

- Utvrđeni su i konkretni učinci na okoliš, uključujući prijenos kontaminanata u biljke, uklanjanje vegetacijskog pokrova na površini od približno 17.796 m² te gubitak i degradaciju staništa, dok je kroz piezometar B1 potvrđena hidrogeološka povezanost s tijelom odlagališta, odnosno postojanje puta prijenosa prema podzemnim vodama - stoji u nalazu.

Navode kako je utjecaj ovih otpada najintenzivniji u zoni do 50 metara, a dok je utjecaj opasnih tvari u zoni do 200 metara smanjen, ali i dalje mjerljiv. Ponavljaju i kako je moguće širenje putem podzemnih voda i van tog područja.

- S obzirom na količinu otpada, njegova opasna svojstva, utvrđena prekoračenja regulatornih vrijednosti i postojanje aktivnih mehanizama prijenosa, zaključuje se da otpad predstavlja trajni izvor opasnosti i značajan rizik za okoliš i zdravlje ljudi, pri čemu postoji realna i očekivana mogućnost daljnjeg širenja štete u slučaju neprovođenja sanacijskih mjera - zaključuju u nalazu.

Nalaz i Mišljenje Vještaka Zaštite Okoliša Za Lokaciju Industrijskog Kompleksa Gospić, Bilajska 50

Dopuna Nalaza i Mišljenja Vještaka Zaštite Okoliša Za Lokaciju Industrijskog Kompleksa Gospić, Bilajska 50