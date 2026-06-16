Uskok optužio bivšeg šefa granične policije s Bajakova, pisao si sate, ali ih nije radio

USKOK je, nakon istrage pokrenute u veljači ove godine, podigao optužnicu protiv 57-godišnjeg hrvatskog državljanina pred Županijskim sudom u Osijeku. Terete ga za zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Riječ je o bivšem načelniku Postaje granične policije Bajakovo kojeg optužnica tereti da je prevarom uzeo novac iz državnog proračuna.

Prema optužnici, bivši je načelnik od prosinca 2024. do početka studenoga 2025. godine kod Lipovca redovito prepravljao službene dokumente kako bi zaradio prekovremeno. On je najprije sastavljao točne rasporede rada za sve policijske službenike, a potom ih je naknadno prepravljao. U te je dokumente neistinito upisivao da je sam radio vikendima, blagdanima i neradnim danima, iako je dobro znao da se za takav rad osnovna plaća uvećava u određenim postocima.

Kako bi prikrio prevaru i opravdao višak upisanih radnih sati, načelnik je prije kraja obračunskog razdoblja koristio slobodne dane. Službe za obračun plaća su mu na temelju tih lažnih evidencija redovito isplaćivale uvećane iznose.

Uskok ističe da je okrivljenik na ovaj način sebi osigurao nepripadnu imovinsku korist i oštetio državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 3.886,88 eura.