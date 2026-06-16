Obavijesti

News

Komentari 0
ŠTETA OKO 4 TISUĆE EURA

Uskok optužio bivšeg šefa granične policije s Bajakova, pisao si sate, ali ih nije radio

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Uskok optužio bivšeg šefa granične policije s Bajakova, pisao si sate, ali ih nije radio
Mjere sigurnosti na GP Bajakovo zbog epidemije koronavirusa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kako bi prikrio prevaru i opravdao višak upisanih radnih sati, načelnik je prije kraja obračunskog razdoblja koristio slobodne dane

USKOK je, nakon istrage pokrenute u veljači ove godine, podigao optužnicu protiv 57-godišnjeg hrvatskog državljanina pred Županijskim sudom u Osijeku. Terete ga za zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Riječ je o bivšem načelniku Postaje granične policije Bajakovo kojeg optužnica tereti da je prevarom uzeo novac iz državnog proračuna.

PALA NARKO SKUPINA Uskok podigao optužnicu protiv manekenka Di Caprija i 14 ljudi: Dilali kokain, MDMA, ketamin...
Uskok podigao optužnicu protiv manekenka Di Caprija i 14 ljudi: Dilali kokain, MDMA, ketamin...

Prema optužnici, bivši je načelnik od prosinca 2024. do početka studenoga 2025. godine kod Lipovca redovito prepravljao službene dokumente kako bi zaradio prekovremeno. On je najprije sastavljao točne rasporede rada za sve policijske službenike, a potom ih je naknadno prepravljao. U te je dokumente neistinito upisivao da je sam radio vikendima, blagdanima i neradnim danima, iako je dobro znao da se za takav rad osnovna plaća uvećava u određenim postocima.

PROMJENE U KLUBU Dugo Selo je napustio Uskokov osumnjičenik, ali i njegov brat
Dugo Selo je napustio Uskokov osumnjičenik, ali i njegov brat

Kako bi prikrio prevaru i opravdao višak upisanih radnih sati, načelnik je prije kraja obračunskog razdoblja koristio slobodne dane. Službe za obračun plaća su mu na temelju tih lažnih evidencija redovito isplaćivale uvećane iznose.

Uskok ističe da je okrivljenik na ovaj način sebi osigurao nepripadnu imovinsku korist i oštetio državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 3.886,88 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'
SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.
NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'
DOZNAJEMO

NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'

Sud je okrivljenicima izrekao samo mjere opreza, potvrdili su nam na sudu, premda je državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice huligana
'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve
SKANDAL NA MATURI

'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a potvrdio je za 24sata da se radi o ispitu koji su ovaj ponedjeljak polagali maturanti. Slike su došle i do njih, već je pokrenuta istraga, ali ispit se neće poništavati za sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026