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Uskok optužio petoricu istarskih preprodavača droge

Piše HINA,
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Uskok optužio petoricu istarskih preprodavača droge
Petrinja: Konferencija za medije povodom završetka kriminalističkog istraživanja nad 34 - godišnjakom | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Optužnicom im se stavlja na teret da su se od 21. ožujka 2025. do 2. ožujka 2026. preprodavali heroin, kokain, konoplju, heptanon i normabel

Uskok je, nakon istrage pokrenute u ožujku ove godine, pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv petorice osumnjičenih koje tereti da su preprodajom droge u Istri zaradili preko 116.000 eura.

Optužnicom im se stavlja na teret da su se od 21. ožujka 2025. do 2. ožujka 2026. na području Istarske županije okupili i povezali u zajedničko djelovanje radi kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjom preprodajom heroina, kokaina, droge konoplje te lijekova heptanon i normabel.

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U okviru realizacije toga plana, drugo i trećeokrivljeni su u više navrata od petookrivljenog kupili i preuzeli oko 70 grama heroina.

Potom je drugookrivljeni prevozio heroin do stana prvookrivljenika u Puli, koji ga je tamo preuzimao i skladištio. Ostatak narkotika skrivao se u stanu četvrtookrivljenog, izvijestio je Uskok.

Osim heroina, skupina je iz neutvrđenih izvora nabavljala i manje količine kokaina, konoplje te heptanona i normabela koje su prvookrivljeni, drugookrivljeni i četvrtookrivljeni izravno prodavali ovisnicima i konzumentima diljem Istre.

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