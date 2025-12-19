Obavijesti

OPTUŽNICA PROTIV ČETVORKE

Uskok optužio policajce koji su odvjetniku odavali podatke iz nesreća, on si sređivao posao

Ivan Hruškovec
Odvjetnik je od policijskog službenika, pomoćnika šefa smjene s pristupom Informacijskom sustavu MUP-a, zatražio da mu pribavlja podatke o sudionicima prometnih nesreća i vrstama njihovih ozljeda

USKOK je nakon istrage pokrenute 25. rujna 2025. podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv četvero hrvatskih državljana zbog zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu te pomaganja u tim kaznenim djelima.

Prema optužnici, glavni osumnjičenik je odvjetnik (1975.) iz Zagreba i član uprave odvjetničkog društva specijaliziranog za naknade šteta, koji je od ožujka do rujna 2025. godine nezakonito dolazio do povjerljivih podataka o prometnim nesrećama na području Virovitice i Slatine.

Kako navodi USKOK, odvjetnik je od policijskog službenika Policijske postaje Virovitica (1976.), pomoćnika šefa smjene s pristupom Informacijskom sustavu MUP-a, zatražio da mu pribavlja podatke o sudionicima prometnih nesreća i vrstama njihovih ozljeda – podatke do kojih kao odvjetnik nije imao pravo pristupa.

Policajac je na to pristao te je gotovo svakodnevno pretraživao MUP-ov sustav. Kada on nije mogao obaviti uvid, prema prethodnom dogovoru to je činio drugi policijski službenik iz Policijske postaje Slatina (1984.), koji je, prema USKOK-u, znao da se podaci koriste u nezakonite svrhe.

Dvojica policajaca su tako pretraživali evidencije prometnih nesreća, a potom i osobne podatke sudionika, iako su znali da su ti podaci neobjavljivi i zaštićeni. Prikupljene informacije prosljeđivali su trećoj osobi – supruzi jednog od policajaca (1983.), koja ih je zatim dostavljala odvjetniku, iako je znala da se radi o povjerljivim podacima.

Nakon što bi dobio podatke, odvjetnik je, tvrdi USKOK, kontaktirao čak 180 osoba koje su sudjelovale u prometnim nesrećama ili članove njihovih obitelji. Nudio im je odvjetničke usluge i zastupanje u postupcima naknade štete, uz dogovorenu proviziju – postotak od iznosa koji bi dobili na ime odštete.

USKOK tereti osumnjičene da su svjesno i organizirano koristili policijske baze podataka kako bi odvjetnik došao do klijenata, čime su grubo povrijedili zakon i privatnost građana.

