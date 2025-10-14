USKOK optužio sutkinju iz Zagreba: Uzela 10.000 eura, lakiranje i gume kao mito

Uskok je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petero okrivljenika, među kojima je i sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu, i to zbog kaznenih djela trgovanja utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja te davanja mita za trgovanje utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja.

- Optužnicom se stavlja na teret da su se, u razdoblju od travnja 2024. do ožujka 2025. godine u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, I. okr. - sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu i II. do V. okr. povezali u zajedničko djelovanje u cilju ishođenja povoljnih sudskih odluka u postupcima u kojima su stranke obiteljski, poslovno i interesno povezane s tim okrivljenicima na način da će I. okr. za dogovorenu novčanu naknadu, darove i druge vrijedne usluge, pozivanjem na svoj sudački položaj i kolegijalnost, kod sudaca koji postupaju u navedenim predmetima ishoditi donošenje sudskih odluka u njihovu korist - objavio je USKOK.

Inače, riječ je o sutkinji Vandi Blažević. Do sutkinje su istražitelji došli sasvim slučajno. Naime, kako su istražitelji pratili i prisluškivali poduzetnike, došli su do toga da je nju njih nekoliko kontaktiralo. Među njima je i izvjesni Ante Zorić. Do sutkinje su poduzetnici navodno došli preko njezine prijateljice, drugookrivljene Irene Ivezić

USKOK navodi kako je sutkinja stupala u kontakt s više sudaca raznih sudova te je od njih tražila da bez obzira na stvarno stanje spisa donesu sudske odluke u korist stranaka koje su povezane s II. do V. okrivljenicima.

- Pritom je za ishođenje navedenih odluka III. okr. osobno i posredstvom II. okr. u više navrata predao I. okr. ukupno najmanje 10.000,00 eura, a IV. okr. je njoj i članovima njene obitelji platio ljetovanje vrijedno 3.500,00 eura. Osim toga je IV. okr. posredstvom II. okr. obećao prenijeti I. okr. u vlasništvo stan u Zagrebu, dok joj je V. okr. za ishođenje takvih odluka kod sudaca platio uslugu lakiranja automobila i kupio nove automobilske gume te joj tako pribavio protupravnu imovinsku korist od najmanje 1.300,00 eura - kažu iz USKOK-a.