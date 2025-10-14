Obavijesti

News

Komentari 10
OBJAVILI DETALJE

USKOK optužio sutkinju iz Zagreba: Uzela 10.000 eura, lakiranje i gume kao mito

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
USKOK optužio sutkinju iz Zagreba: Uzela 10.000 eura, lakiranje i gume kao mito
Zagreb: Policija privodi Vandu Blažević na Županijski sud | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Optužnica je podignuta protiv petero hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela trgovanja utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja te davanja mita za trgovanje utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja

Uskok je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petero okrivljenika, među kojima je i sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu, i to zbog kaznenih djela trgovanja utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja te davanja mita za trgovanje utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja.

- Optužnicom se stavlja na teret da su se, u razdoblju od travnja 2024. do ožujka 2025. godine u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, I. okr. - sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu i II. do V. okr. povezali u zajedničko djelovanje u cilju ishođenja povoljnih sudskih odluka u postupcima u kojima su stranke obiteljski, poslovno i interesno povezane s tim okrivljenicima na način da će I. okr. za dogovorenu novčanu naknadu, darove i druge vrijedne usluge, pozivanjem na svoj sudački položaj i kolegijalnost, kod sudaca koji postupaju u navedenim predmetima ishoditi donošenje sudskih odluka u njihovu korist - objavio je USKOK. 

TO JE NAŠE PRAVOSUĐE Dva kraka velike afere: Sutkinja sama upala u mjere. Kao mito uzela nove gume i 10.000 eura
Dva kraka velike afere: Sutkinja sama upala u mjere. Kao mito uzela nove gume i 10.000 eura

Inače, riječ je o sutkinji Vandi Blažević. Do sutkinje su istražitelji došli sasvim slučajno. Naime, kako su istražitelji pratili i prisluškivali poduzetnike, došli su do toga da je nju njih nekoliko kontaktiralo. Među njima je i izvjesni Ante Zorić. Do sutkinje su poduzetnici navodno došli preko njezine prijateljice, drugookrivljene Irene Ivezić

USKOK navodi kako je sutkinja stupala  u kontakt s više sudaca raznih sudova te je od njih tražila da bez obzira na stvarno stanje spisa donesu sudske odluke u korist stranaka koje su povezane s II. do V. okrivljenicima.

- Pritom je za ishođenje navedenih odluka III. okr. osobno i posredstvom II. okr. u više navrata predao I. okr. ukupno najmanje 10.000,00 eura, a IV. okr. je njoj i članovima njene obitelji platio ljetovanje vrijedno 3.500,00 eura. Osim toga je IV. okr. posredstvom II. okr. obećao prenijeti I. okr. u vlasništvo stan u Zagrebu, dok joj je V. okr. za ishođenje takvih odluka kod sudaca platio uslugu lakiranja automobila i kupio nove automobilske gume te joj tako pribavio protupravnu imovinsku korist od najmanje 1.300,00 eura - kažu iz USKOK-a. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde
18 OPTUŽENIH

Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde

Pjevač Cetinski suočen je s optužnicom za davanje mita, a poznati vinar Šegović se probao braniti s tezom da je kolateralna žrtva i da je netko njegove osobne podatke pokupio s interneta
Potresne priče branitelja koji su prevareni: 'Supruga je umrla, a sve nas sad žele baciti na cestu'
AFERA JAGODE

Potresne priče branitelja koji su prevareni: 'Supruga je umrla, a sve nas sad žele baciti na cestu'

Branitelji Darko Lugarić i Stjepan Klasić svjedoče kako su izigrani s uzgojem jagoda, a za prevaru nitko nije odgovarao: Morali smo otići raditi u Njemačku da spasimo kuću i platimo kredit od kojeg nismo dobili novac
VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći
IZLETJELI S CESTE

VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći

Nakon nesreće kod Osijeka, automobil je završio ispod kombajna kraj ceste, a jedan je čovjek ozlijeđen. Očevidom će se utvrditi kako je došlo do nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025