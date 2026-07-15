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SKANDAL

USKOK otkrio kako je policajac odavao tajne podatke MUP-a notornom narko-klanu

Piše Filip Sulimanec,
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USKOK otkrio kako je policajac odavao tajne podatke MUP-a notornom narko-klanu
Foto: YouTube
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Bivši službenik PNUSKOK-a je za narko kartel provjeravao registarske tablice vozila za koje je pripadnike kartela zanimalo jesu li neoznačena policijska vozila

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv trojice hrvatskih državljana (1988., 1982., 1985.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Osnovano se sumnja da je prvookrivljeni policajac u razdoblju od 3. do 6. veljače 2021. u Splitu, kao policijski službenik PNUSKOK-a pristao na zahtjev drugookrivljenog da mu iz informacijskog sustava MUP-a pribavi podatke koji nisu dostupni ljudima izvan policije. Podaci su im trebali da vide  jesu li pod policijskom istragom zbog preprodaje droge. Tražili su i da im otkrije podatke o vlasnicima automobila za koje je trećeokrivljeni sumnjao da su policijski automobili koji ih prate.

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Tada je drugookrivljeni podatke o tim autima dao policajcu. Taj policajac je onda 5. veljače 2021. došao na svoje radno mjesto i to usred godišnjeg odmora i u policijskom sustavu obavio traženi uvid i utvrdio identitete vlasnika automobila. Otkrivene podatke javio je drugookrivljenom, koji ih je potom proslijedio trećeokrivljeniku.

 - USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika, dok je u odnosu na drugog okrivljenika određena mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti. Jedan okrivljenik se od ranije nalazi u istražnom zatvoru - zaključili su iz USKOK-a.

Podsjećamo, bivši službenik PNUSKOK-a je za narko kartel provjeravao registarske tablice vozila za koje je pripadnike kartela zanimalo jesu li neoznačena policijska vozila.

Riječ je, kako doznajemo, o kartelu kojeg je navodno vodio Marko Benzon, a ovo je akcija koja proizlazi iz dešifriranja stotina tisuća poruka i podataka iz SKY ECC aplikacije koju su prije par godina razbili službenici belgijske i francuske policije pa podatke proslijedili nadležnim zemljama.

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