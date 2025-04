USKOK pokrenuo istragu protiv Šegona i Kralja! Optužio ih je Zdravko Mamić, evo zašto...

Uskok je objavio kako je na temelju izvida donio riješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana, a Jutarnji list doznaje da je riječ o Branku Šegonu, bivšem pomoćniku ministra financija Slavka Linića, te Tihomiru Kralju, tadašnjem zamjeniku ravnateljice Porezne uprave.

Njih je dvojicu prije dva mjeseca Zdravko Mamić na konferenciji za medije optužio da su mu navodno nudili pomoć u zamjenu za 500 tisuća eura. Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

- Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., u razdoblju od 14. rujna do 8. listopada 2020., u Zagrebu te na području Bosne i Hercegovine, od jedne osobe protiv koje su u tijeku bila dva kaznena postupka pred Županijskim sudom u Osijeku, zatražili iznos od 500.000,00 eura kao naknadu da kazneni postupci koji se vode protiv nje u svakom slučaju budu okončani u njenu korist.

U prvom predmetu je tada bila donesena prvostupanjska presuda kojom je ta osoba proglašena krivom zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina i šest mjeseci, u odnosu na koju presudu je u tijeku bio žalbeni postupak pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske. U drugom predmetu je tada trebala početi rasprava povodom potvrđene optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kojom se ta osoba tereti za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjenog u sastavu zločinačkog udruženja.

Toj osobi su I. i II. okr. kao protuuslugu ponudili da će ishoditi okončanje kaznenih postupaka u njenu korist, koristeći autoritet temeljen na dugogodišnjem obnašanju visokih funkcija u Ministarstvu financija Republike Hrvatske, čije službe su bile uključene u postupanje u vezi razjašnjenja okolnosti spornih događaja zbog kojih je državno odvjetništvo protiv te osobe pokrenulo kaznene postupke, kao i povezanost s jednim zamjenikom glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i bivšim ministrom u Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Međutim, navedenu je ponudu ta osoba odbila - objavili su.

Mamić je na nedavnoj konferenciji za medije rekao kako su jednog dana preko njegovog prijatelja iz Zagreba s njim zatražili kontakt bivši doministar Šegon i Tihomir Kralj, drugi i treći čovjek u toj lijevoj vladi.

- Tada je ministar bio Linić. Oni se nalaze tri puta sa mnom u restoranu u Ljubuškom i nude mi: ‘Tebi je sve napakirano, naše su službe to napakirale, mi imamo podršku Bajića, Linića i mi smo spremni tebe osloboditi, ali moraš nam dat 500 tisuća eura‘. To je prvi put da me netko tražio novac, a da ga nisam dao.

Ja sam rekao nema problema, ali ne dam unaprijed. Ali nakon trećeg puta što smo se našli, ja im nisam dao, oni odustaju. Dolazi novi odvjetnik i tko ulazi kod njega prvi radni dan - Šegon, Linić i Kralj... I ja tu stajem - izjavio je Mamić.

Govoreći o sastanku insinuirao je na već poznati sastanak Šegona, Linića i Kralja s novim glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem. Nakon što se doznalo za taj sastanak, Turudić je potvrdio da je Linića, Šegona i Kralja primio na njihovu inicijativu.

- Tema razgovora bilo je stanje kaznenih prijava koje su neki od njih podnijeli u razdoblju od 2011. do 2016. godine. Nakon što su informirani o ishodu kaznenih prijava, odnosno o donesenim državnoodvjetničkim odlukama, razgovor je završen - rekao je tada Turudić