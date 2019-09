Uskok seli na novu adresu: Bit će u prostorima Badela 1862

Svi djelatnici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Uskok) od 1. listopada počinju s radom na novoj adresi u upravnoj zgradi Badela 1862 u Vlaškoj 116, doznaje Jutarnji list.

Ukupno 113 djelatnika Uskoka preselit će se iz dosadašnjih ureda u Gajevoj ulici 30, koji su u vlasništvu države, u nove urede u vlasništvu Badela. Za to će godišnje plaćati više od 1,8 milijuna kuna s PDV-om, a u tri godine najma, koliko će trajati ugovor, država će za nove prostore Uskoka preko Ministarstva pravosuđa platiti 5,4 milijuna kuna Badelu, navodi dnevnik.

Ministarstvo pravosuđa na svojim je web stranicama 1. lipnja objavilo poziv za iskaz interesa za davanje u zakup poslovnih prostora za potrebe pravosudnih tijela u Zagrebu, no, tvrde, od dvije ponude koje su dobili, nijedna nije odgovarala površinom, lokacijom, tehničkim uvjetima i cijenom.

Jutarnji piše da im nisu rekli o kojim je ponudama riječ. A budući da Ministarstvo državne imovine nema toliki uredski prostor u vlasništvu države u koji bi se mogli smjestiti djelatnici Uskoka, iz tog su Ministarstva 5. rujna Ministarstvu pravosuđa dali suglasnost za zaključenje ugovora o zakupu s tvrtkom Badel 1862, piše dnevnik.

Badel se pak, kažu neslužbeno u Ministarstvu pravosuđa, nakon što je već javni poziv bio dovršen i nakon što dvije pristigle ponude nisu zadovoljile, naknadno javio te u izravnom kontaktu iskazao interes za davanje svoje zgrade u zakup.

Tvrtka Badel je nakon predstečajne nagodbe i procesa dokapitalizacije završila u većinskom, 84-postotnom vlasništvu Meteor grupe Labud d.o.o., a država je ostala u Badelu s manjim udjelom od oko 13 posto. Meteor grupa u suvlasništvu je poznatog poduzetnika i bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Đakova Ante Raspudića koji je na čelu grada bio kratko od studenoga 2008. do ožujka 2009., no šef đakovačkog HDZ-a bio je sve do 2014. kada je na stranačkim izborima doživio poraz i povukao se iz visoke politike, donosi Jutarnji list.

(abe)