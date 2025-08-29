Uskok srušio lanac krijumčara: Šestorka prošvercala tone duhana i cigareta iz BiH

Nakon višemjesečne istrage Uskok, kriminalistička policija, splitsko-dalmatinska policija te zagrebačka i osječko-baranjska policija dovršili su istragu kojom su razbili krijumčarski lanac.

- Uskok je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestorice hrvatskih državljana (1972., 1981., 1967., 1966., 1962., 1959.), zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja - navodi Uskok u priopćenju.

Ostatak priopćenja prenosimo u cijelosti

Radi realizacije opisanog plana I. okr. je od III. i V. okr. naručivao veće količine duhanskih proizvoda bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske te dogovarao s II. do V. okr. prijevoz i isporuku kao i lokacije preuzimanja te robe.

Nadalje, II. do V. okr. su, prema uputama I. okr., vozilima dovozili krijumčarene duhanske proizvode na unaprijed dogovorene lokacije, nakon čega su u pratnji I. okr., koji je kao prethodnica osiguravao izbjegavanje eventualnih policijskih patrola, dovozili krijumčarenu robu sve do skrovitih tajnih lokacija. I. okr. je zatim organizirao daljnju prodaju tako pribavljenih cigareta i duhana većem broju kupaca.

Na opisani su način članovi zločinačkog udruženja iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku ilegalno uvezli te prodali najmanje 1.175,00 kilograma duhana i 173.250,00 komada cigareta čime su ostvarili i međusobno podijelili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 161.659,22 eura.

Također se osnovano sumnja da je II. okr., u razdoblju od 10. studenog 2023. do 14. veljače 2024., na širem području Hrvatske, povezao u zajedničko djelovanje III. i VI. okr. s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi nezakonitom nabavom i prijevozom velikih količina različitih vrsta cigareta i duhana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku te konačno njihovom prodajom na ilegalnom tržištu. Tako je II. okr. od III. i VI. okr. naručivao veće količine duhanskih proizvoda bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske koje su oni zatim, slijedom uputa II. okr., dopremali na unaprijed dogovorene lokacije, gdje ih je II. okr. preuzimao radi daljnje prodaje.

Na opisani način okrivljenici su iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku ilegalno uvezli najmanje 100,00 kilograma duhana i 100.000,00 komada cigareta čime su ostvarili i međusobno podijelili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 24.470,00 eura.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika.