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USKOK U AKCIJI: Slovenci i Ukrajinci proizvodili i prodavali cigarete bez markica

Piše Filip Sulimanec,
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USKOK U AKCIJI: Slovenci i Ukrajinci proizvodili i prodavali cigarete bez markica
Foto: PU istarska
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Prema sumnjama istražitelja, skupina je djelovala od prosinca 2025. do 1. listopada 2026. na području Matulja i Kostrene.

USKOK je pokrenuo istragu protiv pet ljudi, trojice Slovenaca i dvojice Ukrajinaca, zbog sumnje da su bili dio organizirane skupine koja je u Hrvatskoj ilegalno proizvodila i prodavala cigarete.

Prema sumnjama istražitelja, skupina je djelovala od prosinca 2025. do 1. listopada 2026. na području Matulja i Kostrene. Nabavljali su ilegalni duhan, prerađivali ga i od njega proizvodili velike količine cigareta koje nisu imale službene duhanske markice Ministarstva financija.

Za proizvodnju su unajmili prostor bivšeg restorana, gdje su postavili proizvodne linije. Angažirali su i veći broj ljudi koji su radili na tim linijama. Proizvedene cigarete potom su prebacivali u unajmljeno skladište u Kostreni, odakle su ih, prema sumnjama, pripremali za prodaju na ilegalnom tržištu u državama Europske unije.

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Za prijevoz cigareta, duhana i materijala koristili su kamione, dok su osobnim automobilima članova skupine ili njihovih obitelji pratili transporte, osiguravali ih i prevozili radnike.

Koliko su na tome zaradili još nije utvrđeno. Policija i carina dosad su zaplijenile 714 kilograma sitno rezanog duhana i 102.808 cigareta.

USKOK sumnja da je riječ o zločinačkom udruženju, odnosno organiziranoj skupini koja je zajednički djelovala radi zarade od ilegalne proizvodnje i trgovine cigaretama.

USKOK je za svu petoricu zatražio istražni zatvor.

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