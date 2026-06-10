Navedene radnje provode se na području Imotskog i Medulina u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja.
UHIĆENJA I PRETRESI
Uskok u novoj akciji u Medulinu i Imotskom, otkrili su i detalje
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U tijeku je nova akcija Uskoka, a uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu Uskoka provodi zagrebačka policija. Navedene radnje provode se na području Imotskog i Medulina u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
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