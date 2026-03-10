Obavijesti

VODE GA NA ISPITIVANJE

Uskok u novoj akciji u Zagrebu: Priveli carinika zbog korupcije

Piše Ivan Hruškovec, Laura Šiprak,
Po nalogu USKOK-a policija provodi uhićenje i hitne dokazne radnje u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila navedena kaznena djela. Tijekom dana jedna osoba je uhićena te je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), provode kriminalističko istraživanje na području Zagreba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela protiv službene dužnosti.

Kako se neslužbeno doznaje, radi se o cariniku kojeg su navodno uhvatili na djelu, dok je primao mito, uz pomoć osobe koja je surađivala s Uskokom. Carinika bi trebali ispitati u srijedu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena osoba bit će predana pritvorskom nadzorniku, a policija će protiv nje podnijeti kaznenu prijavu USKOK-u. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

