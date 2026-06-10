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OBITELJSKI DOM

USKOK upao u kuću Viktora Šimunića?! Oduzeli mu mobitel, izuzimaju dokumente, računala

Piše 24sata,
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USKOK upao u kuću Viktora Šimunića?! Oduzeli mu mobitel, izuzimaju dokumente, računala
Oroslavje: Požar u Eko Floru | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Prema prvim informacijama, izuzimaju dokumentaciju, računala, odmah su mu oduzeli mobitel kao i njegovim roditeljima

Rano jutros u dom roditelja Viktora Šimunića, s kojima živi oroslavski gradonačelnik, došao je USKOK, piše Snježana Flegar Ivanušec za Ni Zagorje Malo.

Prema prvim informacijama, izuzimaju dokumentaciju, računala, odmah su mu oduzeli mobitel kao i njegovim roditeljima. Provode se, kako doznaju iz izvora bliskih istrazi, dokazne radnje. Iako zasad nije potvrđeno, navodno se dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju poznatih manifestacija, Ljetne pozornice i/li Adventa u Oroslavju.

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Gradonačelnik navodno ne bi trebao biti uhićen. Na terenu je PNUSKOK u pratnji temeljne policije, a sve po nalogu USKOK-a.

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Komentari 33
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