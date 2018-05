Vlada će im zabraniti plaćanje gotovinom: 'To će nas uništiti!'

Australska vlada najavila je kako će uskoro biti ilegalno plaćati gotovinom bilo što iznad 10.000 australskih dolara (oko 46.000 kuna). Vlada navodi kako time 'ohrabruje tranziciju u digitalno društvo', ali i suzbija izbjegavanje plaćanja poreza. No, kako javlja Gizmodo, nisu svi oduševljeni ovom odlukom.

- Ovo će biti loše vijesti za kriminalne bande, teroriste i sve one koji na bilo koji način žele varati na porezu - kazao je rizničar Scott Morrison prilikom predstavljanja novog proračuna i dodao: 'To nije pametno. Nije Ok. To je zločin'.

Zabrana plaćanja gotovinom starta 1. srpnja 2019. godine, te će se nakon tog datuma svako plaćanje iznad 10.000 australskih dolara morati obaviti putem kreditne/debitne kartice. Vlasti će za ovu mjeru izdvojiti 300 milijuna australskih dolara koje će usmjeriti za poseban tim koji će se baviti isključivo ovim pitanjima. Cilj je u iduće četiri godine ovom mjerom prikupiti oko tri milijarde dolara od poreza koji im je do sada izmicao.

Jedna od glavnih meta nove mjere bit će ilegalna prodaja duhana. Australija ima najveće poreze na duhanske proizvode na svijetu, a prosječna kutija cigareta košta oko 40 dolara (oko 185 kuna). I zato crno tržište cigareta cvjeta.

Inače, Australci imaju čudan odnos s gotovinom, u smislu da je još koriste. Naime, oko 37 posto svih komercijalnih transakcija u Australiji obavljaju se gotovinom. U SAD-u ta brojka iznosi 32 posto, a u Švedskoj 15 posto. Mnogi Šveđani se i dalje žale koliko je njihova zemlja spora u prijelazu na 'bezgotovinsko društvo'.

Zaštitarska služba: To će nas uništiti

Ipak, najavljene mjera uznemirila je mnoge poduzetnike.

- Ovo će me uništiti, jer 95 posto mog poslovanja vezano je za gotovinu - rekao je Paul Thomas, vlasnik zaštitarske službe 'Commander Security Services' u Sidneyju.

- Mjesečno prebujemo i do pet milijuna dolara, što preuzimajući gotovinu od banaka, što odvozeći je od i do bankomata ili prebacujući gotovinu od klijenata do njihovih banaka - kazao je Thomas.

Mnogi smatraju da je potpuno jasno gdje ovo sve vodi - potpuno digitaliziranom svijetu bez gotovine. No, tu je i dalje jedan glavni problem, a to su hakeri, odnosno problem sigurnosti.