Uskoro dostupno 40 milijuna eura bespovratnih sredstava za razvoj održivog turizma...

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU do 18. prosinca 2026. provodi javni poziv za dodjelu ukupno 40 milijuna eura bespovratnih sredstava za razvoj održivog turizma kroz ulaganja u javnu turističku infrastrukturu na koji prijave mogu slati jedinice lokalne (JLS) i regionalne samouprave (JRS).

Poziv je objavljen na stranicama Središnjeg internetskog portala za informacije o EU fondovima i EU programima u RH, s napomenom da se prijave počinju primati 19. listopada 2026. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave s vrijednošću Indeksa turističke razvijenosti II., III. ili IV. kategorije, koje ujedno imaju status potpomognutog i/ili brdsko-planinskog područja na čijem se području projekt provodi, kao i jedinice područne (regionalne) samouprave, ali isključivo za ulaganja na području JLS koje ispunjava navedene uvjete.

Partnerstvo u provedbi projekta je dozvoljeno, a partneri mogu biti te jedinice, organizacije civilnog društva, turističke zajednice, javne ustanove te trgovačka društva u vlasništvu jedinica. Cilj poziva je osiguranja zaštite, razvoja i promicanja resursa javnog turizma i turističkih usluga, uključujući zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture te povećanje kvalitete, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš, uključivanja lokalnog stanovništva te održivog upravljanja turizmom, posebno u slabije razvijenim turističkim područjima te na potpomognutim i/ili brdsko-planinskim područjima.

Očekuje se i da projekti koji se prijavljuju pridonose razvoju novih turističkih proizvoda i usluga usmjerenih na aktivni i sportski turizam te da ulaganja vode računa i o socijalnom uključivanju ranjivih skupina i poticanju socijalnih inovacija.

Minimalna potpora 500.000 eura, maksimalna dva milijuna

U pozivu se navodi da u prijavama za ta sredstva ulaganja moraju biti usmjerena na obnovu, rekonstrukciju, prenamjenu i izgradnju objekata javne turističke infrastrukture i povezanih sadržaja, opremanje novoizgrađene ili obnovljene javne turističke infrastrukture te provedbu drugih aktivnosti koje su funkcionalno povezane s razvojem i unapređenjem te infrastrukture.

Prihvatljiva infrastruktura za sufinanciranje odnosi se samo na kategorije - odmorišta i vidikovci, kupališta i popratna infrastruktura, planinarska infrastruktura sa putevima, domovima, kućama i skloništima, kao i na pješačke, trekking i staze dugog hodanja te poučne, konjičke, zipline i druge tematske staze, zatim na šetnice i stajališta uz more, jezera i rijeke te sportske objekte i sportska infrastruktura na otvorenom.

Minimalni iznos potpore na koju mogu računati prijavitelji je 500 tisuća eura, a maksimalni dva milijuna eura, navodi se u tom javnom pozivu, koji se provodi u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027., uz financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).