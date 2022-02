Predsjednik Zoran Milanović sudjelova je danas na obilježavanju 28. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne. Dodijelio je beretke, odlikovanja i pohvale pripadnicima Počasno-zaštitne bojne.

- Sankcije su najstrože dosad, ali ne mogu zaustaviti rusku vojsku. To su samo sankcije, nažalost ne djeluju. Podržali smo ih jer drugog izbora nema - rekao je Milanović.

- Ne želim da ovi vojnici idu tamo gdje ne moraju i nije njihova dužnost. Baltičke zemlje su druga priča, ne vidim da su ugrožene. Ako budu, tu smo. Ušli smo u NATO u gotovu situaicju, znali smo gdje ulazimo, opet bih se za to zalagao. To ne opravdava rusku agresiju na Ukrajinu, to je vojna agresija, ruska vojska ulazi u Kijev - rekao je Milanović.

Hoće li i hrvatski vojnici sudjelovati?

- Potpisat ću i to sam dogovorio s premijerom. Gdje bi nam bio kraj kad bismo se tako dogovarali oko nekih drugih jednako važnih, čak i važnijih stvari? Naši vojnici eventualno mogu u Mađarsku, više od toga ne - rekao je.

'Vijeće za nac. sigurnost može pričekati par dana'

- Hrvatska neće propasti ako pričeka još koji dan pa onda sazove Sjednicu vijeća za nacionalnu sigurnost. Meni instrukcije prije sastanka NATO-a ne trebaju, kao što ne trebaju Plenkoviću od mene. Mi smo u kontaktu, to je zasad dovoljno. Premijer i ja smo u kontaktu, a zašto je dva sata nakon našeg sastanka poslao dopis da se sazove za Vijeće za nacionalnu sigurnost.. Zanima me efekt sankcija na dvije velike banke u sustavu Agrokora i hoće li to imati negativne posljedice za Hrvatsku, ali za to treba press konferencija ministra financija. Moja poruka hrvatskim građanima – neugodna je situacija, ali možete biti mirni - rekao je Milanović.

- Politika EU prema zemljama zapadnog Balkana, Gruziji se ne treba davati perspektivu ulaska u EU, zapad je više puta obećavao i zavlačio Tiranu, Podgoricu... To su deluzije, poluistine, a te zemlje ili nisu otvorile niti jedno poglavlje ili su nekoliko. Ako ćemo lagati te zemlje, onda je bolje da nikom ništa ne obećajemo - rekao je predsjednik.

- A Gruziju u to uplitati je avanturistički. To je kavkaska država, treba imati dobar status, ali i dobre odnose s Rusijom ma tko tamo bio na vlasti. To je avanturistička politika koja ne donosi ništa dobro. Kriteriji moraju biti strogi. NATO mora biti ekskluzivni klub, samo za odabrane, ne otvorena vrata - dodao je i poručio kako će Hrvatska biti solidarna s Ukrajinom koliko god bude mogla.

Stanje u regiji

- Beograd igra igru, čekaju kad će Rusi ući u Kijev. Beograd je slab, što će oni napast? Kosovo? Čime? Pištoljima na vodu? - komentirao je Milanović stanje u regiji.

- Dodik? S čime, uz čiju potporu? Pa ruski avioni ne mogu preletjeti NATO članice - dodao je.

- Oni su se sčučurili i gledaju što se događa. Možda je vrijeme da se Beograd odluči hoće li u EU. Ako Vučić prizna Donbas, onda treba opravdati priznanje Kosova. Oni su sami došli u neogodan, začarani krug - rekao je Milanović.

Novinari su ga pitali dijeli li iste stavove s premijerom.

- U ovom trenutku da. Ali sve ono što sam govorio ranije, iza toga stojim. Poznajem materiju, mislim da se ovo moglo izbjeći, to sad ne trebam govoriti. Rusija je napravila ono što nije smjela. Hoće li sankcije ih pogoditi, ne znam. Dolazi do slubljivanja Rusije i Kine, to nije ugodno. Ali i do toga je dovela jedna vrsta politike, često kratkovidna - rekao je Milanović.

O Putinu

- Vidio sam da su Rusi nažalost u 24 sata napravili ogromne prodore. A je li to početak Putinovog kraja? Kraj Rusije nije, a svatko od nas ima nekakav kraj. I početak kraja, koji se često ne vidi - dodao je.

- Sve velike države su potencijalni monstrumi, njih treba stalno shvaćati ozbiljno. I njihov potencijal da naprave štetu treba shvatiti ozbiljno. Danas je to Putin, sutra je to netko drugi. Rusija nije Srbija. Ona je tamna. Mi moramo gledati da sačuvamo svoj način života. Možda da manje idemo kao propovjednici svijetom, govorimo što djeca trebaju učiti u školama. To EU radi Mađarskoj i Poljskoj - rekao je Milanović.

- Ja ne podržavam politiku tih država, ali to je njihovo pravo - dodao je.

- Ukrajina je prepuštena sama sebi. Vidjet ćemo tko i kako organizira otpor. Kako su Rusi tako brzo ušli u centar Kijeva? Ako se ljudi žele boriti, neka se bore. Ja bih prihvatio izbjeglice, uvjeren sam da je Hrvatska spremna prihvatiti izbjeglice ako ih bude - rekao je.

- Mi imamo taj članak 5 NATO-a. Mi smo tu obavezni poštovati, ako nekome zagusti od članica kao sada Ukrajini. Ali vjerujem da se to neće dogoditi - dodao je

Na kraju je rekao kako je Ukrajina trenutno najvažnija tema, ali da ne želi da se zaboravi na probleme s izbornim zakonom u BiH jer su te teme naši vitalni interesi.

Podsjetimo, Milanović je jučer osudio rusku agresiju na Ukrajinu, iako je posljednjih tjedana bio podosta kritičan prema politici NATO-a i izrazio stav kako Ukrajini tamo nije mjesto.

- Republika Hrvatska kao članica NATO saveza i Europske unije postupat će u ovoj situaciji u okviru svojih obveza - poručio je jučer Milanović u priopćenju i osudio kršenje ukrajinskog suvereniteta.

Poručio je kako se nada brzom smirivanju situacije i nastavku diplomacije za pronalaženje mirnog rješenja.

