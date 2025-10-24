Obavijesti

NOVI KRITERIJI

Uskoro izmjene zakona zbog bržeg imenovanja sudaca i državnih odvjetnika

Piše HINA,
Uskoro izmjene zakona zbog bržeg imenovanja sudaca i državnih odvjetnika
Zagreb: Sabor raspravlja o paketu pravosudnih zakona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Umjesto postojećeg sustava ulaska u pravosudne dužnosti izmjenama i dopunama predložilo bi se definiranje zamjenskih kriterija koji bi jamčili objektivnost i transparentnost postupka imenovanja

Nove kriterije za ubrzanje imenovanja sudaca i državnih odvjetnika te povećanje transparentnosti i učinkovitosti tog postupka Vlada do kraja godine planira predložiti izmjenama i dopunama zakona o Državnom sudbenom vijeću (DSV) te o Državnoodvjetničkom vijeću (DOV). Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obrazlaže da su izmjene zakona potrebne jer trenutno propisana obveza pohađanja Državne škole za pravosudne dužnosnike predstavlja dodatno opterećenje polaznika i odgađa njihov ulazak u pravosudne dužnosti, a ujedno onemogućuje sustav da pravovremeno reagira na potrebe za novim pravosudnim dužnosnicima.

Stoji to u Obrascu zakonodavnih aktivnosti izvan Plana zakonodavnih aktivnosti za ovu godinu upućenom u e-savjetovanje koje traje do 6. studenoga.

Trenutno su, naime, kao mjerodavni kriteriji za prvo imenovanje pravosudnih dužnosnika utvrđene završna ocjena u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, ocjena rada savjetnika u pravosudnim tijelima koji se kandidiraju za pravosudne dužnosti i ocjena razgovora s Vijećima.

Umjesto postojećeg sustava ulaska u pravosudne dužnosti izmjenama i dopunama predložilo bi se definiranje zamjenskih kriterija koji bi jamčili objektivnost i transparentnost postupka imenovanja, a ne bi predstavljali administrativnu zapreku i odugovlačili postupak.

NA JAVNI POZIV Za tri nova ustavna suca pristiglo 14 kandidatura
Za tri nova ustavna suca pristiglo 14 kandidatura

Stoga se predlaže vrednovanje uspjeha postignutog na pravosudnom ispitu, ocjene rada u svojstvu savjetnika u pravosudnim tijelima, a za ostale kandidate uspjeha na posebnoj pisanoj provjeri te ocjene dodijeljene na razgovoru pred nadležnim Vijećem.

Kao poseban uvjet za ulazak u pravosudne dužnosti predložilo bi se i propisivanje i određenog prethodnog iskustva.

U svim postupcima imenovanja pravosudnih dužnosnika, i kod prvog imenovanja i kod napredovanja, planiraju se i postupovne izmjene za koje se smatra da će pridonijeti većoj učinkovitosti tih postupka, prvenstveno njihovom ubrzanju, i to kroz izmjene pravila o dostavi poziva i odluka Vijeća te kroz uvođenje pravila o presumiranom povlačenju prijava u slučaju neodaziva pojedinim fazama postupka.

U postupcima podnošenja izvješća o imovini sudaca posebno se planira izričito definiranje bitnih promjena u imovini kako bi se otklonile postojeće pravne praznine i svako proizvoljno tumačenje te obveze.

