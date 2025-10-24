Uskoro izmjene zakona zbog bržeg imenovanja sudaca i državnih odvjetnika

Nove kriterije za ubrzanje imenovanja sudaca i državnih odvjetnika te povećanje transparentnosti i učinkovitosti tog postupka Vlada do kraja godine planira predložiti izmjenama i dopunama zakona o Državnom sudbenom vijeću (DSV) te o Državnoodvjetničkom vijeću (DOV). Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obrazlaže da su izmjene zakona potrebne jer trenutno propisana obveza pohađanja Državne škole za pravosudne dužnosnike predstavlja dodatno opterećenje polaznika i odgađa njihov ulazak u pravosudne dužnosti, a ujedno onemogućuje sustav da pravovremeno reagira na potrebe za novim pravosudnim dužnosnicima.

Stoji to u Obrascu zakonodavnih aktivnosti izvan Plana zakonodavnih aktivnosti za ovu godinu upućenom u e-savjetovanje koje traje do 6. studenoga.

Trenutno su, naime, kao mjerodavni kriteriji za prvo imenovanje pravosudnih dužnosnika utvrđene završna ocjena u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, ocjena rada savjetnika u pravosudnim tijelima koji se kandidiraju za pravosudne dužnosti i ocjena razgovora s Vijećima.

Umjesto postojećeg sustava ulaska u pravosudne dužnosti izmjenama i dopunama predložilo bi se definiranje zamjenskih kriterija koji bi jamčili objektivnost i transparentnost postupka imenovanja, a ne bi predstavljali administrativnu zapreku i odugovlačili postupak.

Stoga se predlaže vrednovanje uspjeha postignutog na pravosudnom ispitu, ocjene rada u svojstvu savjetnika u pravosudnim tijelima, a za ostale kandidate uspjeha na posebnoj pisanoj provjeri te ocjene dodijeljene na razgovoru pred nadležnim Vijećem.

Kao poseban uvjet za ulazak u pravosudne dužnosti predložilo bi se i propisivanje i određenog prethodnog iskustva.

U svim postupcima imenovanja pravosudnih dužnosnika, i kod prvog imenovanja i kod napredovanja, planiraju se i postupovne izmjene za koje se smatra da će pridonijeti većoj učinkovitosti tih postupka, prvenstveno njihovom ubrzanju, i to kroz izmjene pravila o dostavi poziva i odluka Vijeća te kroz uvođenje pravila o presumiranom povlačenju prijava u slučaju neodaziva pojedinim fazama postupka.

U postupcima podnošenja izvješća o imovini sudaca posebno se planira izričito definiranje bitnih promjena u imovini kako bi se otklonile postojeće pravne praznine i svako proizvoljno tumačenje te obveze.