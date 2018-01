'Uskoro natječaj za marinu u dijelu riječke luke Porto Baroš'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković razgovarao je u petak u Rijeci s gradonačelnikom Vojkom Obersnelom o sanaciji važnih riječkih prometnica, gradnji ceste D 403, od riječke obilaznice do budućega kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali, pripremi za realizaciju velikih razvojnih projekata Delta i marine u Porto Barošu u Rijeci te o drugim temama.

Gradonačelnik Obersnel rekao je novinarima nakon sastanka zatvorenog za javnost kako su procijenili da bi se natječaj za gradnju marine u istočnom dijelu riječke luke Porto Baroš mogao vrlo brzo raspisati. Dodao je da su razgovarali i o mogućnosti izuzimanja područja Delte iz pomorskog dobra, što znatno povećava interes investitora.

Na području Delte, u središtu grada uz samo more, na skladišnoj i lučkoj površini planirana je gradnja stambenih i poslovnih zgrada.

Obersnel je rekao kako su razgovarali o zajedničkom poslu na sanaciji Adamićeve i Krešimirove ulice, iznimno važnih prometnica u gradskom središtu, gdje se ove godine namjerava zamijeniti kanalizacijska mreža pa će se postaviti novi asfaltni sloj. "Ministar je vrlo jasno dao do znanja da je cesta D 403 važan nacionalni projekt pa očekujemo raspisivanje natječaja za gradnju do kraja godine", dodao je.

Ministar Butković podsjetio je da je sva dokumentacija za gradnju te ceste pripremljena te kako se očekuje raspisivanje natječaja u trećem kvartalu godine. Govoreći o načinima financiranja gradnje D 403 u vrijednosti oko 60 milijuna eura istaknuo je da je na raspolaganju novac iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija ili putem CEF blendinga, novog financijskog instrumenta u kojem se 20 posto novca dobiva nepovratno, a 80 posto ulaže država. "Ministar financija i ja smo se obvezali Svjetskoj banci u dopisu da ćemo pronaći model financiranja", rekao je Butković.

U vezi s marinom u Porto Barošu rekao je da slijedi raspisivanje natječaja za izgradnju, a prije toga taj će se prostor izuzeti iz lučkog područja. Za dio na kopnu na području Porto Baroša i Delte Butković se zauzeo da se izuzme iz pomorskog dobra, postane javno dobro i vlasništvo države te da njime upravlja Ministarstvo državne imovine kako bi se pokrenuo taj važan razvojni projekt.

Hrvatske ceste bile su prisiljene raskinuti ugovor s dosadašnjim izvođačem radova na cesti od Rijeke do Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćine te se traži novi izvođač, rekao je ministar. "Ta situacija je nažalost kao i u slučaju mosta Čiovo, ali mi smo osigurali novac i to ćemo realizirati", dodao je. Ministar je izrazio spremnost da se negdašnje skladište Exportdrva na Delti prepusti na upravljanje lokalnoj vlasti za potrebe projekta EPK 2020. za muzejske, izložbene i sajamske aktivnosti te aktivnosti udruga, rekao je Obersnel.

Na novinarsko pitanje može li se očekivati da se udovolji zahtjevima građana da se više ne naplaćuje mostarina za Krk te tunelarina kroz Učku, Butković je odgovorio kako je riječ o dvjema posve odvojenim temama. Najavio je da će se sljedećeg petka na Krku sastati sa svim otočnim gradonačelnicima i načelnicima općina, a razgovarat će o gradnji glavne krčke prometnice i mostarini. Istaknuo je da po Zakonu o otocima nijedna osoba s Krka, Cresa, Lošinja i drugih obližnjih otoka ne plaća mostarinu te da je država prošle godine izdvojila 27 milijuna kuna za "namirenje tog iznosa Autocesti Rijeka-Zagreb", koja upravlja mostom. "Oslobađanje plaćanja mostarine za sve ćemo razmotri, vidjeti što to znači u financijskom smislu", dodao je.

"Što se tiče tunelarine, tamo je koncesionar već dugo. Pregovaramo i čekamo odobrenje iz Bruxellesa da se pokrene gradnja druge B1 faze, odnosno autoceste od tunela Učke do Pazina. Za to imamo sve građevinske dozvole i dali smo projektu 'zeleno svjetlo", rekao je. "Tu su stvari puno složenije od slučaja Krčkog mosta pa bi davati bilo kakva obećanja sada bilo neozbiljno", zaključio je Oleg Butković.