<p>Nacionalni stožer održao je redovnu presicu na kojoj su govorili o situaciji s korona virusom, provođenju mjera, novim mjerama i testiranjima.</p><p>U protekla 24 sata zabilježeno je 1.886 novih slučajeva, a preminulo je 59 pacijenata.</p><p><strong>POGLEDAJTE PRESICU</strong></p><p>Prošli ponedjeljak bilo je 1973 novozaraženih. Na bolničkom liječenju je 2629 osoba, 277 je na respiratoru, te je 40 više hospitaliziranih. U bolnicu je zaprimljeno 254 osobe. Od početka epidemije preminulo je ukupno 2231 osoba.</p><p>- Izdali smo dokument o obvezi nošenja maske za one koji su preboljeli bolest. To je zato što još ne znamo kako stečena imunost utječe na transmisiju i je li moguće da osoba koja je imuna, ipak prenese bolest. Zasad nema dokaza da imuni ne mogu prenijeti bolest i zato i preboljeli moraju nositi masku. Isto će biti i nakon cijepljenja. Dodatan razlog za masku su druge respiratorne infekcije od kojih maske štite i svi koji su preboljeli covid, trebaju i dalje nositi maske gdje je to obavezno i preporučeno, rekao je Capak.</p><p>Capak kaže kako nam je incidencija najviša u Europi, odnosno višu ima samo Luksemburg i iznosi 1154 na 100.000 stanovnika. Na 14. smo mjestu što se tiče mortaliteta, 515 na milijun stanovnika.</p><p>U zadnjih 14 dana imamo 35,6 posto pozitivnih testova na ukupni broj testiranih.</p><p>130.000 brzih antigenskih testova stiglo je u subotu i podijeljeni su gdje je potrebno, najviše po domovima za starije, zatim Hitnoj pomoći i objedinjenom hitnom prijemu. Sljedeća tranša testova dolazi krajem tjedna i bit će podijeljena ambulantama i liječnicima obiteljske medicine.</p><p>- Jučer smo bili u posjetu kolegama u Varaždinu i razgovarali smo o problemima i moram reći da su sve kolege u Varaždinu izniman napor napravili za brzo zbrinjavanje bolesnika. Bolesnici imaju skrb na razini svih mjerila koje koristimo. I dalje stalno učimo o koroni, stalno se nešto novo javlja - rekla je Alemka Markotić.</p><p><strong>Što je s nadzorom i izricanjem kazni?</strong></p><p>U posljednja 24 sata inspektori su proveli 2442 nadzora i izdali 54 usmenih upozorenja i jedan prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 30 tisuća kuna, rekao je Ministar Božinović. Policija je utvrdila kršenje mjera u sedam objekata, a provode se i dva krim istraživanja zbog sumnje na kazneno djelo širenje i prenošenje zaraznih bolesti. Podnijet će i tri kaznene prijave zbog kršenja mjera izolacije.</p><p><strong>Komentar na apel znanstvenika?</strong></p><p>Čini mi se da sve ono što je sadržano u apelu u smislu načelnih prijedloga je već u odlukama stožera ili se primjenjuje. Razgovara se sa predstavnicima trgovina, to znači dodatno moguće ograničavanje broja kupaca koji mogu u jednom trenutku biti u trgovini. Sve se radi u razgovorima s predstavnicima tih djelatnosti, rekao je Božinović.</p><p><strong>Reinfekcija u Bjelovaru?</strong></p><p>- Osoba može na sluznici imati virus koji još nije prodro u organizam. Moguće je da je gospođa imala samo nalaz virusa jer se kretala negdje gdje su bili pozitivni, a sad se to aktiviralo. Zasad to ne bih nazvala reinfekcijom. Još uvijek na razni svjetske zajednice nije se odbio odgovor koliko su asimptoatske osobe infektivne - rekla je Markotić.</p><p><strong>Ograničenja u trgovini...</strong></p><p>Razgovori se vode i ovaj tjedan ćemo imati neku novu odluku, a odnosi se na broj kupaca koji se mora prilagoditi veličini objekta. Još nisu precizirane brojke, ali ne očekujem da bi broj osoba bilo jedna na deset kvadratnih metara, rekao je Božinović.</p><p><strong>Popuštanje mjera</strong></p><p>Brojke za popuštanje mjera u Europi su 15 do 20 puta manje od onih koje su trenutno u Hrvatskoj. Previsoka je incidencija da se govori o popuštanju mjera, rekao je Capak.</p><p><strong>U crkvi u Metkoviću se okupilo sto, a djeca ne smiju trenirati na otvorenom...</strong></p><p>- Imamo činjenicu kad bi se pitalo epidemiologe koja je najbolja mjera u zaštiti ljudi to je anulirati sve kontakte i smanjiti ih na minimum, jedan lockdown kao što je bio na početku, a s druge strane imamo situaciju da se mora održati gospodarstvo i socijalni život, svako doživljava situaciju na svoj način. Ja kažem da od starta nije bila poanta u represiji bez obzira na što se sve odnose mjere, jer ako se krene represivno u svim smjerovima, ne moram objašnjavati na što bi društvo počelo ličiti. U interesu svih nas je da što je moguće više ljudi shvati da je svaki kontakt rizik - rekao je Božinović.</p>