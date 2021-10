Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održava redovnu konferenciju za medije.

Gradonačelniku se posljednjih tjedana nižu problemi, a posljednji je onaj s višemilijunskim ovrhama koje sjedaju na račun Holdinga.

Holding je prošlu godinu završio s 250 milijuna kuna gubitka, što je bivša predsjednica Uprave Ana Stojić Deban opravdala pandemijom, a prošlih se tjedana nakupilo i oko nekoliko desetaka milijuna kuna neplaniranih troškova zbog puknuća i sanacije vodovodnih cijevi u Selskoj.

Uživo: Presica Tomaševića

Presicu je otvorio zamjenik Luka Korlaet koji je govorio o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi.

- Prošli smo članak po članak u Ministarstvu i Grad je bio punopravno uključen u sve - rekao je Korlaet.

Govoreći o izmjenama Zakona o obnovi, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika je istaknuo kako zakon donosi puno dobrih novina.

- U tom smislu napori koje kao Grad poduzimamo dobivaju puni smisao. Od 20. srpnja mobilni timovi su kontaktirali 3257 vlasnika objekata s crvenom naljepnicom - rekao je napomenuvši kako su proslijedili pet službenika Ministarstvu graditeljstva kao pomoć.

Izvijestio je kako je nakon puknuća cjevovoda na Selskoj ulici 87 predmeta prijavljeno osiguravajućoj kući te je počela isplata.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević počeo je temom gradskog proračuna i gradske imovine.

- Vezano za izradu proračuna za iduću godinu, s obzirom na stečeno stanje, gledamo kako aktivirati gradsku poslovnu imovinu, želimo da se bolje koristi, stoga idemo u zakup, a ako postoji interes da se i prodaju - poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuvši kako odmah idu s prodajom 25 poslovnih prostora.

Najavio je i solarizaciju javnih zgrada.

- Prijavljujemo se na fondove i postavljamo solarne panele na 7 zgrada - rekao je.

Upitan za ovrhe koje su Reoma grupa i C.I.O.S pokrenuli nad Holdingom, Tomašević je ponovio kako su naslijedili otežanu likvidnost i dug oko 5 milijardi kuna.

- Holidng normalno funkcionira. Što se tiče ovrha, službene informacije o tome mi nismo još dobili - naglasio je.

Što se tiče financijske strane, dodao je, sve je pod kontrolom.

- Ništa nije izvanredno, obveze se podmiruju redovno. Uprava Holdinga je uspostavila kontakt s ove dvije tvrtke, gleda se da se obaveze plaćaju po nekakvom redu. Uskoro će nova Uprava izaći s planom reorganizacije i restrukturiranja - rekao je.

Prema svim dobavljačima mora biti komunikacija, naglasio je.

- Zašto je nije bilo od strane bivše Uprave, u kojoj smo razriješili predsjednika i jednog člana, to morate pitati njih - rekao je.

Ne miješamo se u kadroviranje, ali želimo jaki nadzor, naglasio je Tomašević.

- Uprava je imala slobodne ruke da zapošljava u Holdingu bez suglasnosti gradonačelnika i Skupštine - dodao je.

Upitan za ulogu Daria Juričana i Sandre Benčić i sastanak s predsjednikom Uprave Vukovićem, Tomašević je istaknuo kako to treba pitati njih.

- Koliko znam, išli su na molbu predsjednika Uprave - rekao je.

Na pitanje za Gradske ljekarne, gradonačelnik poručuje kako nikakvog političkog kadroviranja nije bilo.

Tvrtka Petra Pripuza nudila je besplatnu drobilicu, a nitko im nije odgovorio.

- Mislim da nije dobro da Grad u bilo kakve besplatne aranžmane ulazi s bilo kojom tvrtkom. Ako bilo koje privatni poduzeće ponudi najjeftiniju ponudu, dobit će posao - poručio je.

- Informiran sam u nedjelju o sumnji da se dokumentacija iznosila i o tome su obaviještene sve nadležne institucije, istraga je u tijeku i to je to. Ako se dokumentacija iznosila i uništavala onda je to kazneno djelo, ali ne mogu davati detaljnije informacije jer je istraga u tijeku - rekao je Tomašević o intervenciji policije u Poliklinici za djecu i mlade Grada Zagreba.

Nije htio komentirati optužbe Pripuza da je naredio Upravi Holdinga da ne komuniciraju s njegovim tvrtkama.

Ponavlja da informacije o ovrsi službeno još nisu ni dobili, a da je na Upravi da plaća na vrijeme.

- Naravno to nekada nije moguće. Ako se to ne događa, onda bi trebalo komunicirati s dobavljačima. To nije statična kategorija, već se konstantno mijenja s obzirom na okolnosti - rekao je.

Na pitanje osjeća li političku odgovornost , rekao je da sve treba provjeriti s Upravom Holdinga.

- Uvjeren sam da je nova Uprava Holdinga uspostavila komunikaciju s dobavljačima. Informiran sam da je uspostavljena komunikacija. Očekujem da se komunicira s dobavljačima, da se uspostavi komunikacija, a ne da se šalju ovrhe - dodao je.

Novinari su pitali Tomaševića tko zapravo vodi Holding.

- Na Skupštini je da donosi plan poslovanja i strateške odluke. Kao gradonačelnik mogu donositi odluke do milijun kuna, sve veće odluke moraju na Skupštinu - rekao je Tomašević.

- Ona je osoba koju konzultiram vezano za teme zaštite okoliša i to je to - rekao je Tomašević o ulozi Sandre Benčić.

- Ne želimo se baviti mikromenadžmentom. Holdingom upravlja Uprava i oni odgovaraju na pitanja. Uskoro će prezentirati sve što su poduzeli i što će poduzeti za stabilizaciju - dodao je Tomašević.

Govorio je i o iznosima gradskih stipendija.

- Mi smo najavili što se tiče stipendija, neće biti manje novaca, nego će biti više učenika koji će dobiti stipendije. Smanjuje se kategorija studenata koji dobivaju stipendije po izvrsnosti - rekao je.

