Tomašević: Neki su novac trošili na suhi led, ova vlast ga troši na obnovu i izgradnju škola

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održava redovnu konferenciju za medije.

Gradonačelnik je uoči konferencije obišao OŠ Ante Kovačića koja je dobila novu dvoranu i četiri nove učionice.

Tomašević je na početku naglasio kako će od sada na svakoj konferenciji za medije imati prevoditelja za znakovni jezik.

- Jako mi je drago da sam ovdje, veselim se da je dobivena dozvola za rad, da se uspjelo završiti radove do početka školske godine. Ovo je bila jedna od rijetkih uopće u Hrvatskoj koja je bila u 3 smjene i sada će konačno biti u 2 smjene, a tu nećemo stati nego ćemo raditi na školama u susjedstvu kako bi mogla biti i u jednoj smjeni, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Neki su trošili proračunski novac za čišćenje suhim ledom, dok ga ova vlast troši na obnovu i izgradnju škola i dvorana - dodao je Tomašević.

- Od 2006. kad se počelo obučavati, drago mi je da smo zadnje dvije godine ovo ostvarili. Desetljećima se nisu gradile škole, a davale su se dozvole za stambene zgrade šakom i kapom - poručio je.

- Ići ćemo dalje u izgradnje škola, želimo jednosmjensku nastavu u svim školama. Mi sada moramno jako brzo rješavati te probleme koji su se akumulirali zadnjih desetljeća, oko 5.7 milijuna eura je koštala ova dogradnja škola, a upravo za taj iznos je oštećen Grad Zagreb u Aferi Suhi led - rekao je Tomašević.

- U svim školama koje su bile oštećene u olujnim nevremenima u srpnju jučer je počela školska godina - dodao je Tomašević.

Jedna od aktualnih tema je i porez na plaće u Zagrebu. Podsjetimo, u gradskoj upravi potvrđeno nam je da će uvesti najviše zakonom dozvoljene stope poreza na dohodak. Vlada je ostavila gradonačelnicima i načelnicima mogućnost da stope poreza na plaću donesu u rasponu od 15 do 23,6 posto za niže plaće i od 25 do 35,4 posto za one koji zarađuju iznad 3981 euro mjesečno kad se ukine prirez.

U Zagrebu će niža stopa iznositi 23,6 posto i 35,4 posto, što znači da će njima u potpunosti zamijeniti dosadašnji prirez od 18 posto. Te najviše stope su, inače, zakonom dopuštene samo Gradu Zagrebu, tako da ih ne može uvesti niti jedan drugi grad ili općina.Tako da zaposlene Zagrepčane od Nove godine čeka minimalno povećanje plaće od nekoliko eura. I to je povećanje zato što je Vlada povećala iznos koji se ne oporezuje s 531 euro na 560 eura.

