Obavijesti

News

Komentari 1
DAN POBJEDE U KINI

Uskoro sastanak Putina i Vučića u Pekingu. Vođa Srbije na najvećem vojnom mimohodu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Uskoro sastanak Putina i Vučića u Pekingu. Vođa Srbije na najvećem vojnom mimohodu
Foto: Pixsell/Reuters

Vučić će prisustvovati obilježavanju 80. obljetnice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Najavljen je i sastanak s Xi Jinpingom, kao i drugim visokim kineskim dužnosnicima i predstavnicima velikih tvrtki koji sada već imaju tradicionalno veliki utjecaj kod istočnog susjeda

Aleksandar Vučić i Vladimir Putin susret će se u Pekingu. Razgovarat će o širokom spektru tema od energetike, plinskog aranžmana i nafte, kroz razgovore o infrastrukturi, do bilateralnih odnosa između Srbije i Rusije. Vučić je jutros stigao u Peking i započeo višednevni posjet Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

CHIC-VU U PEKINGU Vučić stigao u Kinu. Hvali se da ga prepoznaju. Sjećate se kad je govorio kineski? 'Masakr jezika'
Vučić stigao u Kinu. Hvali se da ga prepoznaju. Sjećate se kad je govorio kineski? 'Masakr jezika'

Vučić će prisustvovati obilježavanju 80. obljetnice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Najavljen je i sastanak s Xi Jinpingom, kao i drugim visokim kineskim dužnosnicima i predstavnicima velikih tvrtki koji sada već imaju tradicionalno veliki utjecaj kod istočnog susjeda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'
SPORNI NATJEČAJ

Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'

Ravnateljicu Centra za kulturu je biralo Upravno vijeće na čelu s Marinom Živkovićem iz Možemo, kandidatkinje uvjerene u pogodovanje ženi čija je prijava stigla naknadno, a on kaže: I meni bi bilo sumnjivo, ali sve je čisto
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
SLOGA U ZALEĐU OMIŠA

Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'

Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste
Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'
ŠOK NA JADRANU

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025