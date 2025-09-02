Uskoro sastanak Putina i Vučića u Pekingu. Vođa Srbije na najvećem vojnom mimohodu

Aleksandar Vučić i Vladimir Putin susret će se u Pekingu. Razgovarat će o širokom spektru tema od energetike, plinskog aranžmana i nafte, kroz razgovore o infrastrukturi, do bilateralnih odnosa između Srbije i Rusije. Vučić je jutros stigao u Peking i započeo višednevni posjet Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

Vučić će prisustvovati obilježavanju 80. obljetnice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Najavljen je i sastanak s Xi Jinpingom, kao i drugim visokim kineskim dužnosnicima i predstavnicima velikih tvrtki koji sada već imaju tradicionalno veliki utjecaj kod istočnog susjeda.