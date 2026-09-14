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PRAVA FEŠTA

Uskoro se vraća Oktoberfest! Evo kako je bilo lani: Dirndl dame, kobasice i potoci piva

Svega par dana dijeli nas do 19. rujna i početka ovogodišnjeg Oktoberfesta u Münchenu. Najveći i najpoznatiji pivski festival održava se u prijestolnici Bavarske i opet će okupiti milijune posjetitelja iz svih dijelova svijeta.
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190th Oktoberfest celebrations in Munich
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
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Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
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