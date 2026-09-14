PRAVA FEŠTA
Uskoro se vraća Oktoberfest! Evo kako je bilo lani: Dirndl dame, kobasice i potoci piva
Svega par dana dijeli nas do 19. rujna i početka ovogodišnjeg Oktoberfesta u Münchenu. Najveći i najpoznatiji pivski festival održava se u prijestolnici Bavarske i opet će okupiti milijune posjetitelja iz svih dijelova svijeta.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
U večernjim satima, pivski šatori postaju centar života, uz glazbu uživo i specijalne zabavne programe...
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Osim piva, gosti mogu uživati u bogatom meniju tradicionalnih bavarskih jela. Pretzli, kobasice, pečeni odojak i razni tipovi juha najtraženiji su specijaliteti...
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Oktoberfest ove godine traje do 4. listopada...
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto Peter Kneffel/DPA
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto BRITTA SCHULTEJANS/DPA
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS