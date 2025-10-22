Obavijesti

News

Komentari 1
TRGOVINA

Uskoro sporazum: SAD Indiji smanjuje carine s 50 na 16%

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Uskoro sporazum: SAD Indiji smanjuje carine s 50 na 16%
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS

U sklopu pregovora s Washingtonom, Indija bi mogla dopustiti veći uvoz američkog kukuruza i sojine sačme koji nisu genetski modificirani

Indija i SAD približavaju se dugo odgađanom trgovinskom sporazumu kojim bi se smanjile američke carine na indijski uvoz s 50 na 15 do 16 posto, a sporazum bi mogao dovesti do toga da Indija postupno smanji uvoz ruske sirove nafte izvijestio je u srijedu indijski Mint, pozivajući se na izvore. Indijsko Ministarstvo trgovine i industrije i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je u utorak razgovarao s indijskim premijerom Narendrom Modijem, uglavnom o trgovini.

Trump je rekao da je i energetika bila dio njihovog razgovora te da ga je Modi uvjerio kako će Indija ograničiti kupovinu nafte iz Rusije.

Modi je također potvrdio da su razgovarali, ali nije iznio pojedinosti o temama razgovora.

"Hvala vam, predsjedniče Trump, na telefonskom pozivu i toplim čestitkama za Diwali", napisao je Modi na platformi X, referirajući se na hinduistički festival svjetla koji je obilježen u ponedjeljak.

TRUMP ĆE SLAVITI Američki proračunski deficit smanjen zbog carina; prvi put krpaju rupu od 2022. godine
Američki proračunski deficit smanjen zbog carina; prvi put krpaju rupu od 2022. godine

"Neka na ovaj festival svjetla naše dvije velike demokracije nastave osvjetljavati svijet nadom i stoje ujedinjene protiv terorizma u svim njegovim oblicima“, dodao je.

U sklopu pregovora s Washingtonom, Indija bi mogla dopustiti veći uvoz američkog kukuruza i sojine sačme koji nisu genetski modificirani, izvijestio je Mint pozivajući se na izvore. Sporazum bi također mogao uključivati mehanizam za periodično preispitivanje carina i pristupa tržištu, navodi taj medij.

Zaključenje bilateralnog trgovinskog sporazuma vjerojatno će biti objavljeno na samitu ASEAN-a ovog mjeseca, piše Mint.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
Preminula je hrvatska Majka hrabrost! U obranu domovine stalo je njenih devet sinova
ODLAZAK RUŽE

Preminula je hrvatska Majka hrabrost! U obranu domovine stalo je njenih devet sinova

Ruži je rano umro suprug pa je sama othranjivala devet sinova i kći. Imala je sreću da su svi preživjeli rat. Dobila je i odlikovanje predsjednika 2012. godine.
UŽAS U ZAGORJU Helikopter je stigao po ozlijeđene u sudaru!
TEŠKA NESREĆA

UŽAS U ZAGORJU Helikopter je stigao po ozlijeđene u sudaru!

Više ljudi ozlijeđeno je u teškoj prometnoj nesreći u utorak poslijepodne u Bregovitoj ulici u Velikom Trgovišću, nedaleko restorana Ribić. Po jednog od ozlijeđenih stigao je i helikopter Hitne pomoći. Kako je vidljivo s fotografija koje je snimio Pixsell, oba automobila su pretrpjela značajnu materijalnu štetu. Policija je na terenu, a više detalja bit će poznato nakon očevida.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025