Štrajk u ZET-u je nezakonit!

Zagrebački županijski sud presudio je u korist ZET-a i štrajk proglasio nezakonitim. Ranije je utorak sutkinja odbila privremeno proglasiti štrajk nezakonitim.

- Mi se nismo bavili pitanje savjesnosti i poštenja vođenja pregovora. Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu bili ugovoreni nužni poslovi koje su sindikati bili dužni osigurati i provoditi za vrijeme štrajka - rekla je sutkinja.

Riječ je o prvostupanjskoj presudi, na koju kao i u slučaju Zagrebačkog holdinga nezadovoljna strana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu.

Rok za žalbu na današnju odluku je 15 dana, a Vrhovni sud o žalbi mora odlučiti u roku od pet dana.

Županijski sud ranije je proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonitim. Više o tome pročitajte ovdje.

U utorak su odvjetnici sindikata ZET-a istaknuli su i da gradonačelnik nije pristupio pregovorima u dobroj vjeri te podsjetili na njegovu izjavu da ZET zbog štrajka ne trpi štetu.

Odvjetnik ZET-a odgovorio je da šteta nije samo financijska već je u pitanje dovedeno funkcioniranje javnog prometa u milijunskom gradu.