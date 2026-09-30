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PRESUDA

Štrajk u ZET-u je nezakonit!

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
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Štrajk u ZET-u je nezakonit!
Foto: 24sata
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Županijski sud ranije je proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonitim

Zagrebački županijski sud presudio je u korist ZET-a i štrajk proglasio nezakonitim. Ranije je utorak sutkinja odbila privremeno proglasiti štrajk nezakonitim.

- Mi se nismo bavili pitanje savjesnosti i poštenja vođenja pregovora. Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu bili ugovoreni nužni poslovi koje su sindikati bili dužni osigurati i provoditi za vrijeme štrajka - rekla je sutkinja.

Riječ je o prvostupanjskoj presudi, na koju kao i u slučaju Zagrebačkog holdinga nezadovoljna strana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu.

Rok za žalbu na današnju odluku je 15 dana, a Vrhovni sud o žalbi mora odlučiti u roku od pet dana.

STIGLA PRESUDA Štrajk u Holdingu je nezakonit!
Štrajk u Holdingu je nezakonit!

Županijski sud ranije je proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonitim. Više o tome pročitajte ovdje.

U utorak su odvjetnici sindikata ZET-a istaknuli su i da gradonačelnik nije pristupio pregovorima u dobroj vjeri te podsjetili na njegovu izjavu da ZET zbog štrajka ne trpi štetu.

Odvjetnik ZET-a odgovorio je da šteta nije samo financijska već je u pitanje dovedeno funkcioniranje javnog prometa u milijunskom gradu.

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