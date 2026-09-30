USKORO UŽIVO Obraća se sindikat. Tramvaji i dalje stoje

Sindikat Čistoće objavio je da prekidaju štrajk. Sindikat ZET-a najavio je obraćanje javnosti u 18 sati. Odvjetnici su stigli u sjedište ZET-a na Remizi.

Zagreb: Odvjetnici stigli u sjedište ZET-a na Remizi, kasni konferencija za medija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je ranije u srijedu da su presude o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu bile očekivane jer su sindikalni čelnici krenuli u potpuni štrajk bez prethodno određenih nužnih minimalnih poslova.

"Pravo na štrajk je ustavno pravo, ali ono mora biti u ravnoteži s pravom na zdravlje i osobnu sigurnost", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare, ustvrdivši da štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima.

Ocijenio je da su sindikalni čelnici, posebno u ZET-u, takvim postupanjem nanijeli reputacijsku štetu drugim sindikatima i radnicima koji štrajk koriste kao legitimno sredstvo borbe za radnička prava.

Dodao je da većina građana nije podržavala "ovakav štrajk" te im zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom protekla tri dana.

"Razumijem sve frustracije koje su se nakupile posljednja tri dana, ali pozivam sve građane da se prema radnicima ZET-a i Zagrebačkog holdinga odnose s punim poštovanjem", poručio je.

Zagreb: Štrajk ZET-a na Remizi | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Istaknuo je da ti radnici obavljaju teške i odgovorne poslove bez kojih grad ne bi mogao funkcionirati.

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je nezakonitim proglasio štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a te zabranio njegovo daljnje provođenje.

Odluke su donesene trećeg dana štrajka, tijekom kojeg je gotovo potpuno bio zaustavljen javni prijevoz, a znatno je poremećen i odvoz otpada.

Sindikat komunalnih radnika Zagreba nakon presude objavio je prekid štrajka, a radnici Čistoće počeli su se vraćati na posao. Predsjednik sindikata Mumin Hodžić najavio je žalbu Vrhovnom sudu.

Uprava ZET-a pozvala je sindikate da odmah obustave štrajk i radnike vrate na posao kako bi se ponovno uspostavio tramvajski i autobusni promet.

Tomašević je rekao da će javni prijevoz ponovno krenuti čim se stvore tehnički uvjeti te da će to biti vrlo skoro.

Tijekom trodnevnog štrajka bio je obustavljen javni gradski prijevoz te ozbiljno poremećen odvoz otpada.