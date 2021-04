U posljednja 24 sata zabilježeno je 2529 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 16168. Među njima je 2.227 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 221 pacijent. Preminulo je 46 ljudi, izvijestili su iz Nacionalnog stožera civilne zaštite.

PRATITE UŽIVO

U 11 sati počela je sjednica stožera, prva u ovom tjednu. Broj aktivnih slučajeva je 16.168 u Hrvatskoj, izvijestili su uvodu nove konferencije stožera. Na bolničkom liječenju je 2227 ljudi, a u bolnice je zaprimljeno 255, a otpušteno 206 ljudi.

Kod dvoje preminulih nije evidentiran komorbiditet, a najmlađi preminuli od jučer imao je 45 godina, s dijagnozama dišnih bolesti.

Do danas je utrošeno 746.878 doza cjepiva, izvijestili su.

- U prvih pet dana 11.047, što je 0,3 posto manje u odnosu na prošli tjedan. Trenutna incidencija na 100.000 građana je 747.5, najmanja je u Istarskoj županiji, a najviša u Primorsko-goranskoj županiji. Hrvatska je po incidenciji na 25. mjestu. Višu incidenciju imaju Švedska i Cipar - rekao je Krunoslav Capak.

Beroš o cjepivu: U svibnju stiže 230.000 doza

- Izloženi smo stalno u bolničkom sustavu velikom pritisku, to je posljedica porasta broja novozaraženih koji se događao dva-tri tjedna prije hospitalizacije. Uspijevamo odgovoriti, a postoje određena krizna žarišta. Raspodjeljujemo opremu i pružamo odgovor. U Zagrebu je aktiviran krizni plan funkcioniranja bolničkog sustava - rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Beroš dodaje da na zahtjeve iz pojedinih županijskih bolnica nastoje promptno odgovoriti i da imaju znatno više respiratora i high-flow uređaja za kisik i da imaju dovoljno za odgovoriti.

- Kad je riječ o cijepljenju, ulazimo u fazu kad će dolaziti veće količine cjepiva u Hrvatsku. U svibnju će to biti 230.000 doza cjepiva - rekao je Beroš i dodao da su uspostavili lanac za distribuciju.

- Što se tiče reformi u zdravstvu, mediji traže odgovore na pitanja o njoj. Na njoj se najozbiljnije radi već više od pola godine, usuglašavaju se određene stvari među resorima. Javnost će biti na vrijeme informirana o svim elementima koji će biti u reformi. Od osnovne važnosti je financijska stabilizacija zdravstvenog sustava, tu smo napravili velik korak dogovorom s veledrogerijama do kraja godine. Naša obaveza je u tom roku utemeljiti promjene koje će sustav učiniti financijski stabilnijim. HZZO mora analizirati nabavu i potrošnju lijekova, ona mora biti u skladu s potrebama pacijenata ali i našim mogućnostima - rekao je Beroš.

- U ovom trenutku imam podršku svih članova Vlade i premijera, a od oporbe očekujem konstruktivne prijedloge koji će biti uvaženi i da u Saboru podrže predložene reformske mjere - dodao je i naglasio da je krajnje vrijeme da podvučemo crtu.

Promjene mjera u četiri županije

Za Osječko-baranjsku uvode se nove mjere obveznog korištenja maski na otvorenom gdje se očekuje veći broj ljudi, zabrana posjeta unutar prostorija domova za starije osim u iznimnim slučajevima. U Požeško-slavonskoj se zabranjuje iznajmljivanje društvenih domova za okupljanja. Jedinicama lokalne uprave dali upute za pojačani nadzor mjera. Zagrebačka županija produljuje mjere do 9. svibnja, a u Dubrovačko-neretvanskoj se u dijelu županije ublažuju mjere.

Na pitanje oko cjepiva i pristupa cijepljenju Krunoslav Capak rekao je da ne vidi problem u provođenju cijepljenja i naglasio da se svaka faza preispituje.

- Svo cjepivo koje dođe u budućnosti će biti utrošeno i cijepit ćemo maksimalno koliko je moguće da to utrošimo. Mislim da mini akcijski plan nije presudan, jer svi cijepe. Mi u HZJZ nemamo niti jedne doze cjepiva i čekamo ponedjeljak da dođu nove doze. Sve smo potrošili - rekao je Capak i naglasio da se redovito troši.

- Sad imamo kombinaciju cijepljenja kod liječnika, mobilnih timova. Spremni smo sva četiri tipa cijepljenja pojačati kad dođu veće količine. Do kraja šestog mjeseca sigurno ćemo cijepiti 55 posto populacije, a možda i više - rekao je.

- Mislim da je pravo vrijeme uoči dolaska većih količina i navesti sve mogućnosti. U trenutku vršnosti u Zagrebu će se trebati utrošiti 40.000 doza. Razgovarali smo s predstavnicima grada i kažu da su spremni odgovoriti izazovima - rekao je Vili Beroš.

Na pitanje o tome koliko možemo biti zadovoljni s 55 posto procijepljenosti, Capak je odgovorio da će se cijepljenje nastaviti i tijekom ljeta.

- Mi smo tih 55 posto procijenili na temelju doza koje su nam obećali dostaviti. Kad potrošimo krajem šestog mjeseca te doze koje su nam obećane to će biti tih 55 posto. Sad smo na 17 posto procijepljenosti stanovništva, a ako uzmete samo odraslo stanovništvo to je 21 posto. Računamo da s ovim dozama koje će stizati ćemo doći do 55 posto, a ako dođe više doza, onda ćemo još cijepiti - rekao je.

Cijepljenje u Zagrebu na novim lokacijama?

- Apsolutno razgovaramo svaki dan o mogućnosti i potrebi otvaranja punktova, a to je u njihovoj ingerenciji. Mislim da je potrebno otvoriti još jedan ili dva jer bi omogućili lakši pristup. Ne bih imao ništa protiv da se na istoku i zapadu grada otvore novi centri. Svjestan sam da to zahtijeva dodatne kapacitete - rekao je Vili Beroš.

- Postoje i dalje cijepljenja kod liječnika obiteljske medicine i na mini punktovima u domovima zdravlja - rekao je Capak i dodao da se cijepe novinari u radnim organizacijama i policija. Kaže i da se može organizirati i da postoje rezervni kapaciteti i punktovi od strane NZJZ i HZJZ-a.

Govoreći o drive cijepljenju, Capak je rekao da je i to moguće.

Vidjeli smo da ljudi prvo daju podatke na mini šalterima, pa se cijepe i na velikim parkiralištima ostaju pod nadzorom zdravstvenog osoblja. Na taj način je moguće organizirati takvo cijepljenje. Moraju biti tako zadovoljeni svi administrativni i medicinski uvjeti - rekao je i dodao da to podržavaju.

Božinović: Odgoda krizmi i pričesti je dobra stvar

Na pitanje o krizmama i pričestima, ministar Davor Božinović je rekao da osobit problem predstavljaju privatna okupljanja koja se događaju nakon misa, koje nisu same po sebi problem. Kaže da su odgode dobre odluke i da time utječu na privatna okupljanja. Poručio je građanima da izbjegavaju druženja i slavlja jer ona predstavljaju najveći rizik za rast broja oboljelih.

Capak: Očekujemo pad brojeva zaraženih

- Ne možemo zaustaviti prelazak na treću fazu jer moramo potrošiti cjepivo. Svatko tko ima pravo na cijepljenje se može javiti, mi ćemo upotrijebiti još jedan mehanizam, to je tzv. javni poziv, dakle da kažemo da svi stariji od 65 godina mogu doći na javni punkt i da se mogu cijepiti. Liječnici obiteljske medicine možda još nisu ispraznili sve svoje spiskove, ali sad kad dolaze veće količine cjepiva će se moći svi cijepiti - rekao je Capak.

Capak je rekao kako očekuju da će brojevi u sljedećim danima početi padati i da smo sada na vrhuncu ovog vala, odnosno na ravnoj crti vala. Naglasio je kako su problem obiteljska i druga okupljanja gdje se ne pridržava osnovnih mjera.

Kaže kako su za treću fazu cijepljenja okupili nešto više od 800.000 zainteresiranih i da nemaju problem sa zainteresiranima. Dodao je da se 10 do 15 građana dvoumi oko toga želi li se cijepiti.

Razina zaštita cjepiva nakon prve doze

- Iznimno važno je da prva doza daje visoki postotak zaštite, u prvom redu od smrtnog ishoda, što je najvažnije, a onda i od težih oblika bolesti - rekla je Alemka Markotić i dodala da su imali bolesnike koji su cijepljeni jednom, ali i one koji su cijepljeni dva puta. Kaže da su imali uglavnom blaži oblik bolesti. Naglasila je da je situacija još takva da virus i dalje slobodno cirkulira jer nije velik broj cijepljenih.

- Iznimno je važna prva doza za cijeli svijet. Bitno je što više ljudi zaštititi barem prvom dozom - rekla je i dodala da se razmišlja i o trećoj dozi cjepiva. Kaže da se sve ovo događa u vrlo kratkom vremenu u kojem se skuplja znanje i da se nada da će do jeseni znati puno više, no da sve ono što sada prate pokazuje da je iznimno važno cijepiti se jednom, a onda i po mogućnosti drugom dozom.

Kod u aplikaciji izbacio 3000 ljudi?

- Znam za dvije greške do sada. Prvi događaj nije greška već prekid testnog, a drugo da su se pozivali mlađi. Moja informacija je da se to sve ispravilo. Mogu provjeriti s mog aspekta - rekao je Vili Beroš. Krunoslav Capak je dodao da je bilo rečeno da će se taj ispad ispraviti.

- Ja ću zamoliti informatičare da provjere tu situaciju, a gospodina da nam se javi i cijepit ćemo ga odmah - rekao je Capak na pitanje o čitatelju koji se javio u redakciju 24sata s komentarom da su mu rekli da je ispao s popisa među prvih 3000 ljudi.

Krunoslav Capak je rekao kako je u Hrvatskoj, prema njegovim podacima, bilo šest slučajeva gdje se greškom nekom dala druga doza drugačijeg cjepiva od one koju je primio ranije. Kaže i da se ti slučajevi prijavljuju kao nuspojava.