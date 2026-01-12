USKORO UŽIVO Šef NATO-a i premijer Plenković daju izjave

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s glavnim tajnikom Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) Markom Rutteom, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Plenković i glavni tajnik Rutte susret su započeli programom u Vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu gdje su obišli avion Rafalea, besposadne letjelice Baryaktar i UH -60M Black Hawk helikoptera.

Susret nastavljaju u Banskim dvorima, a među glavnim temama su geopolitička situacija, sigurnosni izazovi i ulaganje u obrambenu industriju. Nakon obilaska Vojarne, premijer Plenković i glavni šef NATO-a dali su izjave za medije.

Predsjednik Republike Zoran Milanović će se također sastati s glavnim tajnikom NATO-a u Uredu predsjednika RH na Pantovčaku. Nakon sastanka bit će objavljeno priopćenje Ureda predsjednika.