U POSJETI HRVATSKOJ

USKORO UŽIVO Šef NATO-a i premijer Plenković daju izjave

Piše Antonela Šaponja,
Zagreb: Dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Hrvatsku | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon obilaska Vojarne, premijer Plenković i glavni šef NATO-a dali su izjave za medije

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s glavnim tajnikom Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) Markom Rutteom, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Plenković i glavni tajnik Rutte susret su započeli programom u Vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu gdje su obišli avion Rafalea, besposadne letjelice Baryaktar i UH -60M Black Hawk helikoptera.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Susret nastavljaju u Banskim dvorima, a među glavnim temama su geopolitička situacija, sigurnosni izazovi i ulaganje u obrambenu industriju. Nakon obilaska Vojarne, premijer Plenković i glavni šef NATO-a dali su izjave za medije. 

Predsjednik Republike Zoran Milanović će se također sastati s glavnim tajnikom NATO-a u Uredu predsjednika RH na Pantovčaku. Nakon sastanka bit će objavljeno priopćenje Ureda predsjednika.

